Klopp over het dipje van Liverpool en corona: "Snap niet waarom de mening van een voetbaltrainer daarover relevant is"

04 maart 2020

12u04

Drie nederlagen in vier wedstrijden. Het loopt momenteel niet bij Liverpool , trainer Jürgen Klopp maakt zich naar eigen zeggen nog geen zorgen. Verder weigerde hij ook een uitspraak te doen over het coronavirus. "Ik ben een slechtgeschoren man met een pet op mijn hoofd, de mening van een voetbaltrainer is niet van belang."

Liverpool staat met 22 punten voor op Manchester City in de competitie. Met nog tien wedstrijden te spelen, kan de titel hen bijna niet meer ontgaan. De Reds kennen dan ook een uitstekend seizoen. Tot afgelopen zaterdag waren ze al 422 dagen ongeslagen in Engeland. Watford wist een einde te maken aan deze indrukwekkende reeks. Liverpool kreeg 3-0 om de oren.

Daarvoor kreeg de ploeg van Divock Origi in de Champions League al een forse tik te verwerken door de 1-0 nederlaag tegen Atlético Madrid, al kan dat volgende week in de return op Anfield nog hersteld worden. Toch denkt Klopp daar nog niet aan. “We zijn helemaal niet bezig met Atlético. Alles draait nu om Bournemouth aanstaande zaterdag. Ze geven alles en hebben het erg goed gedaan tegen Chelsea”, zegt de trainer. “Niemand hoeft medelijden met ons te hebben. We zullen weer wedstrijden gaan winnen en dat is ook wat we zaterdag willen doen.”

Gisteravond verloor Liverpool zijn derde uitwedstrijd op rij tegen Chelsea (2-0). Het is de eerste keer onder Klopp dat de club drie uitwedstrijden na elkaar verliest. Dat zijn evenveel nederlagen als in de voorgaande 66 wedstrijden bij elkaar. De coach ziet hier wel een verklaring voor. “Het ging heel lang goed, omdat we erg goed verdedigden. Teams krijgen doorgaans niet heel veel kansen tegen ons. Het klopt dat we de laatste wedstrijden te veel doelpunten tegen kregen, maar de spelsituatie was elke keer heel verschillend. Er is dus geen probleem.”

Ongerust maakt Klopp zich dus nog niet. “Ik maak me niet zo'n zorgen om het momentum. Momentum is niet iets wat je zomaar cadeau krijgt. Je kan het kwijtraken, maar dan is het zaak om het weer terug te vinden. We hebben altijd de kans om dat weer te doen.”

Bekijk hier de goal van Barkley tegen Liverpool:

Can't stop watching this goal 🤩#UndertheLights #CHELIV pic.twitter.com/ZlL1DbyVUM The Emirates FA Cup(@ EmiratesFACup) link

Coronavirus

Klopp vond het maar niks dat hem na de nederlaag in de FA Cup tegen Chelsea ook iets werd gevraagd over het coronavirus. “Waar ik niet van houd, is dat voor een serieuze zaak als dit de mening van een voetbaltrainer van belang is. Ik snap dat niet”, reageerde hij. “Mensen met verstand van zaken moeten er zich over uitspreken. Niet mensen zoals ik: een man, die slecht geschoren is met een pet op zijn hoofd. Ik snap niet waarom ik er iets over zou moeten zeggen.”