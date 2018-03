Klopp heeft de rotatie opgeborgen: Simon Mignolet moet wachten op nieuwe kans Kristof Terreur in Engeland

06 maart 2018

11u30

Bron: @HLNinEngeland 5 Premier League Op zijn sportieve keuze voor Loris Karius valt voorlopig weinig of niets aan te merken, op de wisselende verklaringen wel. Jurgen Klopp roteert niet meer met zijn doelmannen, enkel met zijn uitleg. Ondertussen zoekt Simon Mignolet (30) naar antwoorden en een nieuwe kans. Ook tegen Porto speelt hij niet.

Dinsdag 12 september 2017. In de perszaal op Melwood, het trainingscomplex van Liverpool, windt Jurgen Klopp zich op. Hij heeft net bevestigd dat Loris Karius in de eerste Champions Leaguematch tegen Sevilla tussen de palen staat. Wanneer de journalist van de Liverpool Echo, de plaatselijke krant, hem vraagt of Simon Mignolet nu nummer één af is, ontploft Klopp net niet. Klopp: “Kijk, ik kan dit niet geloven. Ik ben niet zeker of het jouw job is om die vraag te stellen. Maar néén, dat is niet het geval – alsjeblief, doe dat niet meer. (…) Waarom denken we altijd in termen van nummer een, nummer twee, nummer drie tot het eind der dagen? Ik wil dat niet in twijfel trekken, maar hoe kun jij nu vragen of hij nummer één is.” Irritaties. Drie dagen later tegen Burnley staat Mignolet gewoon tussen de palen. “Hij is mijn nummer één”, zegt Klopp met stelligste zekerheid. “Aan het eind van het seizoen zal je zien dat hij 85 tot 87 procent van de matchen zal hebben gespeeld. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet nog eens zal roteren.”

