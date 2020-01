Klopp boycot replay in FA Cup tegen derdeklasser: “Wij zullen er niet zijn, de ‘kids’ mogen spelen” ABD/KTH

27 januari 2020

15u49 0 FA Cup Dat Jürgen Klopp niet te spreken is over de overvolle kalender in het Engelse voetbal is al langer geweten. De Duitse coach van Liverpool liet gisteren nog maar eens zijn ongenoegen blijken na het 2-2-gelijkspel in de vierde ronde van de FA Cup tegen derdeklasser Shrewsbury Town. De ‘Reds’ moeten op 4 februari dus een replay spelen. “Maar daar zal het A-team niet bij aanwezig zijn”, aldus Klopp.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Derdeklasser Shrewsbury Town deed gisteren wat enkel Napoli, Everton, Red Bull Salzburg, Chelsea en Arsenal konden: twee keer of meer scoren tegen Liverpool. De League One-club dwong een replay af tegen een veredeld invallerselftal van The Reds, met Divock Origi als speerpunt. Shrewsbury maakte in het slot een 0-2-achterstand ongedaan. Klopp gooide onder anderen nog Firmino en Salah in de strijd, maar dat mocht niet baten. Voor Liverpool volgt er op 4 februari een replay. En dat zint trainer Jürgen Klopp niet.

“In april 2019 kregen we een brief van de Premier League waarin ze vroegen om de winterbreak te respecteren en in die periode geen internationale oefenmatchen of matchen met inzet te spelen. Dat wil ik respecteren, en dus heb ik de jongens twee weken geleden al gezegd dat we een break zullen hebben. Dat betekent dat we er op 4 februari niet zullen zijn - de ‘kids’ (de beloften, red.) zullen die wedstrijd spelen. Kijk, je kan niet met ons omgaan alsof het niet boeit. Ik weet dat dit geen populaire mening is, maar dat is nu eenmaal hoe ik het zie. De Premier League vraagt ons om de winterbreak te respecteren, en dat zullen we ook doen. Als de FA dat niet respecteert, kunnen we er niets aan veranderen. Wij zullen er niet zijn. Ook ik zal niet aanwezig zijn.”