Klap voor Anderlecht: 16-jarig toptalent staat dicht bij Manchester City KDZ / KTH / PJC

17 juni 2020

05u15 0 Premier League Klap voor het project van Anderlecht. Roméo Lavia, zestien jaar en één van zijn grootste jeugdtalenten staat dicht bij een transfer naar ... Manchester City. Nota bene de oud-club van Vincent Kompany.

‘In youth we trust’ is het credo van RSC Anderlecht. Alleen zoeken sommige jeugdspelers elders meer vertrouwen. De 16-jarige Roméo Lavia heeft beslist om geen nieuw contract te ondertekenen in het Lotto Park. De elitejeugd van de Premier League wenkt.

Alles wijst erop dat Manchester City de felle strijd voor de verdedigende middenvelder gaat winnen. Liverpool toonde verregaande interesse. Ook door de jeugdscouts van Manchester United prezen hem aan, maar uiteindelijk lijkt de ex-club van Vincent Kompany aan het langste eind lijkt te zullen trekken.

Een klap voor Anderlecht, want Lavia moest één van de speerpunten worden in het plan ‘RSCA 20-25’ van Kompany en Vandenhaute. Beide partijen zaten een paar keer rond de tafel. Anderlecht schotelde hem een langdurig contract voor, maar de lokroep van Engeland en zijn financiële slagkracht lijkt te groot.

Lavia is een verdediger of verdedigende middenvelder die snelheid koppelt aan elegantie en een stevig schot. Bij de U16 van Anderlecht was hij aanvoerder, net als bij de nationale ploeg U15.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Roméo is een voorbeeld van een speler die vroegrijp is. Daardoor heeft hij ook al wedstrijden mogen spelen bij de U18 en zelfs de U21”, vertelde Bob Browaeys onlangs in onze jeugdreeks. Hij had als bondscoach Lavia onder zijn hoede bij de U16. “Hij is wel nog een beetje op zoek naar zijn beste positie, omdat hij niet de grootste is en al volgroeid is.”

“Ik zie Roméo wel centraal blijven en niet uitwijken naar de flank, zoals Killian Sardella bijvoorbeeld deed. Roméo verdedigt goed, voetbalt zuiver uit en infiltreert graag - typisch Anderlecht zeg maar. Het zal afhangen van zijn toekomstige trainers op welke positie hij zal doorgroeien. Coaches die vooral mannen van 1m90 willen voorin, zullen hem hoger posteren. Maar voor trainers die verzorgd willen uitvoetballen, is hij een ideale centrale verdediger.”

LEES OOK: Hier is de lichting van 2004: paars-wit megatalent dat er wel eens snél zou kunnen staan, spelers met bekende papa, winger die Club inruilde voor aartsrivaal (+)