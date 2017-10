Klagende Musonda viseert Chelsea: "Werk hard, maar krijg niks terug" Kristof Terreur in Engeland

09u09

Bron: Instagram 0 Action Images via Reuters Premier League Een cryptische boodschap op Instagram zal niet in goede aarde vallen bij Chelsea. Daarin doet Charly Musonda Junior zijn beklag dat hij ondanks hard werk bijzonder weinig terug krijgt. Een steek naar de clubwerking. Nochtans had Musonda na zijn debuut in de basis met doelpunt vorige maand gezegd dat hij geduld zou hebben. Dat was van korte duur.

Het is niet de eerste keer dat Musonda op sociale media zijn hart lucht. In zijn post van gisteravond is hij cryptisch, maar de boodschap erachter is duidelijk. Hij voelt zich bij Chelsea ondergewaardeerd, ondanks het feit dat hij nog alles te bewijzen heeft - los van zijn talent. "Je offert jezelf op. Je werkt hard. Je werkt nog harder. Je geeft meer dan er van je verwacht wordt. En soms zelf meer dan je kan. Omdat je houdt van wat je doet. Misschien zelfs meer dan goed voor je is. En wat krijg je ervoor terug. Letterlijk niks. Hoe dan ook, nu dit van mijn hart is, stort ik me met dezelfde toewijding weer op dit geweldige spelletje." Dat hij zijn frustratie richt op Chelsea, wordt bevestigd door een ondertussen verwijderde post van zijn broer, Lamisha: "Ach, het begint erop te lijken dat ze zelfs niet zouden weten wat ze in handen hadden als Messi of Ronaldo uit de academie zouden komen." Een post waarvoor hij vandaag wellicht op de vingers zal worden getikt door zijn club. (lees hieronder verder)

AP Musonda scoorde vorige maand nog zijn eerste treffer voor Chelsea tegen Nottingham Forest in de League Cup

Lees ook Fellaini enkele weken aan de kant met knieblessure

Nochtans beleefde Musonda een aantal weken geleden naar eigen zeggen zijn hoogtepunt bij Chelsea. Hij debuteerde in de League Cup tegen Nottingham in de basis en scoorde meteen. Hij was tot tranen toe bewogen. Toen al waarschuwden we dat de weg nog lang is en overdreven euforie.De concurrentie op zijn positie is moordend: Eden Hazard, Pedro, Willian en co. Antonio Conte houdt liefst vast aan zijn vaste elf. Tweedeklasser Nottingham Forest had woensdag, ondanks zijn power, niet het niveau van een Premier League-club. En de League Cup is maar wat ze is: in de eerste rondes het ideale podium om spelers met een achterstand en youngsters ritme en ervaring te laten opdoen. Geen waardemeter voor de Engelse topklasse, laat staan voor de Champions League. Sinds begin september en de terugkeer van Eden Hazard uit blessure zat Musonda steevast in de tribune tijdens matchen met een grotere inzet. "Ik verwacht zelfs niet dat ik alle League Cup-wedstrijden zal spelen", zei hij toen. "Elke mogelijkheid die ik krijg, zal ik proberen te grijpen. Ik heb tijd. En geduld." Met mate, voegen we daar toen terecht aan toe. Geen drie weken later schreeuwt hij weer uit dat hij onvoldoende kansen krijgt. Consequent is hij niet.



Musonda paste vorige maand om duistere redenen voor een selectie van de beloften. Met een smoesje zegde hij per sms af. Daarop selecteerde bondscoach Johan Walem hem niet meer.

You sacrifice, you work hard, harder, you give more than what's expected, and often more than you can, because you love what you do and clearly more than you should. And what do you get back? Literally nothing,... done. However, with this being said I will continue with same dedication and commitment to this great game. 10.1k Likes, 766 Comments - Charly Musonda Junior (@musonda) on Instagram: "You sacrifice, you work hard, harder, you give more than what's expected, and often more than you..."