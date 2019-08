Klaar voor de Duivels: De Bruyne en Tielemans beiden goed voor een doelpunt en een assist in Engeland Kristof Terreur in Engeland

31 augustus 2019

17u53 2 Manchester City MCI MCI 4 einde 0 BHA BHA Brighton & Hove Albion Buitenlands voetbal Zijn strafste start in cijfers in Premier League. Kevin De Bruyne (28) trekt de lijn gewoon door: 4 matchen, 1 doelpunt, 5 assists – een van elk tegen Brighton. Ook Sergio Agüero, de meest constante schutter in Engeland sinds 2011, evenaarde zijn beste seizoensbegin met zijn zesde van het seizoen. Leandro Trossard morste met kansen. Youri Tielemans van zijn kant eiste zijn rol op tijdens Leicester-Bournemouth: een doelpunt en assist, zoals De Bruyne.

De derde plaats in de topschutterlijst aller tijden van de Premier League heeft hij stilaan in het vizier. Nog zeventien te gaan voor Sergio Agüero, killer met Argentijns bloed. Tegen Brighton scoorde hij zijn 169ste en 170ste in de Premier League voor Manchester City. Andy Cole (187 doelpunten), Frank Lampard (177) en Thierry Henry (175) kijken achterom. Alan Shearer (260) krijgt hij wellicht nooit meer te pakken, maar dat zal niks afdoen aan zijn heldenstatus. Vier landstitels, een FA Cup, vier League Cups. Loopt er sinds 2011 een betere spits rond in de Engelse topklasse dan Agüero, doelpuntenmachine die aflevert om de 106 minuten? Man van de match tegen Brighton met twee goals en een assist.

In de tribunes wapperde een opvallend spandoek van Kuifje in voetbaloutfit, opschrift ‘de avonturen van Kevin De Bruyne’. Hij schreef er een nieuwe aflevering bij. Een intikker na 68 seconden, aangever voor de eerste van Sergio Agüero. In de 68ste minuut mocht hij onder luid applaus en met een stevige knuffel van Pep Guardiola naar de kant. Job gedaan. Hij is de eerste sinds 2014 die elk van de eerste vier matchen minstens een assist lukt. Alleen was de reeks van Cesc Fabregas toen nog straffer: 6 beslissende passes tegen de 5 van De Bruyne. Vorige week rondde KDB de kaap van 50 assists in de Premier League als snelste ooit. Hij duwde Mesut Özil en Eric Cantona naar de tweede en derde plaats. De beste passeur in de Engelse hoogste klasse is een Belg. Move over.

Bij Brighton was Leandro Trossard de gevaarlijkste man, maar hij wrong de beste kansen de nek om. Hij botste eerst op Ederson, vervolgens leek hij de Braziliaanse doelman te zullen verschalken, maar Fernandinho stak er zijn hoofd voor. Na de pauze moest hij met een lichte enkelblessure naar de kant. Zorgwekkend voor de Rode Duivels?

Tielemans scoort en deelt uit bij Leicester

Leicester stoomde voorbij Bournemouth (3-1), aan de hand van zijn magische drie, Jamie Vardy, James Maddison en Youri Tielemans. De Rode Duivel opende zijn rekening: met zijn eerste van het seizoen en ook een knappe assist voor Vardy – enige pass. Roberto Martínez ziet het graag gebeuren. Het middenveld dat hij in zijn hoofd heeft, door de blessure van Witsel, zakt vol vertrouwen naar Brussel af. Tielemans ontsnapte wel aan een rode kaart. Toen hij een bal wilde controleren, stapte hij erover, recht op de enkel van Wilson. De VAR besloot hem niet te bestraffen. Dennis Praet bleef 90 minuten op de bank.

Eerste minuten voor Batshuayi

Michy Batshuayi kreeg zijn eerste zes minuten van het seizoen. Hij kwam concurrent Tammy Abraham, opnieuw goed voor twee goals, in het slot aflossen. Er is vooruitgang. Chelsea gaf in het slot nog twee punten weg tegen moedige promovendus Sheffield United. Christian Benteke kreeg drie minuten bij Crystal Palace tegen ex-club Aston Villa (1-0). Bjorn Engels, niet fit genoeg volgens de rapporten van de bondscoach, speelde de volledige wedstrijd. Christian Kabasele stond bij Watford (1-1 tegen Newcastle) stond voor eerst sinds 12 mei nog eens in de basis.