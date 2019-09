Exclusief voor abonnees Killer tegen de kleintjes: Michy Batshuayi is in Engeland vooral bekerspits

Kristof Terreur in Engeland

27 september 2019

09u24 0 Buitenlands voetbal Een garantie op doelpunten in de eerste rondes van League en FA Cup. Michy Batshuayi (26) is in Engeland vooral bekerspits. Een die de stats opdrijft tegen laagvliegers.

Hij bouwt een reputatie op. Twee doelpunten in de tweede ronde van de League Cup in 2016-2017 tegen derdeklasser Bristol Rovers. Een hattrick in de derde ronde van Engelands minst prestigieuze beker in 2017-2018 tegen tweedeklasser Nottingham Forest. Een doublette tegen vierdeklasser Grimsby Town in diezelfde Carabao Cup woensdag. Wanneer de League Cup van start gaat voor Chelsea, is Michy Batshuayi altijd op de afspraak.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis