Kies jouw ideale Manchester-Elftal

Spanning ten top in de 175ste Manchester-derby. United en City, nummers 2 en 1 in de Premier League, nemen het zondagnamiddag tegen elkaar op. Maar hoe ziet jouw ideale Manchester-elftal eruit? Laat het ons Tindergewijs weten!

Ook Kristof Terreur, onze man in Engeland, stelde zijn ideale Manchester-elftal samen. Lees hieronder waarom hij voor een bepaalde speler koos.

David De Gea: Een van de beste doelmannen ter wereld. Kent qua reflexen zijn evenknie niet. Ook Ederson zie ik graag bezig. Een anticiperende keeper. Goed met de voeten en zonder vrees als hij uitkomt, maar nog niet op het niveau van De Gea.

Antonio Valencia: ligt in balans met Kyle Walker van Man City. Hebben hetzelfde profiel, maar Valencia heeft een betere voorzet.

Vincent Kompany: bij gebrek aan goeie fitte verdedigers bij Man United krijgt hij de voorkeur. Wegens zijn ervaring, agressie en leiderschap. Indien niet gekwetst was Bailly (Man United) een te duchten concurrent.

Nicolas Otamendi: de hipster verdediger. Goed met het hoofd, maar soms te impulsief. Als Phil Jones (Man United) fit was geweest, had hij de voorkeur gekregen. Want die was bezig aan een fantastisch seizoen. Rojo is vergelijkbaar met Otamendi, maar is veel gemener.

Ashley Young: simpele keuze, omdat Man City zich na het uitvallen van Mendy moet behelpen met middenvelder Delph op de linksachter. Young heeft een goeie trap en dito voorzet.

Fernandinho: de alleskunner. Een onderschatte kracht: draver, onvermoeibaar, technisch degelijk en af en toe gemeen. Mobieler dan Nemanja Matic, die het vooral van zijn positiespel, loopvermogen en trap moet hebben.

Kevin De Bruyne: het verbindend lijnstuk in het geometrisch voetbal van Guardiola. De spelversneller en aangever. Bezig aan zijn beste seizoen, ook al haalt hij niet meer het niveau van september en oktober. Paul Pogba, Uniteds circusartiest, is geschorst. Ander Herrera een pitbulltype, maar slechts een invaller.

David Silva: de constante bij City sinds zijn komst. De tiktakvoetballer met de goeie vista, die op zijn best is in de korte ruimte. Even belangrijk voor zijn team als Kevin De Bruyne. Juan Mata en Hendrikh Mkhitaryan (United) kunnen niet dezelfde adelbrieven voorleggen.

Raheem Sterling: snelle, beweeglijke flankspeler die onder Guardiola ook eindelijk een kompas heeft gekregen. Was nooit zo efficiënt als nu. Geen van de opties van United op rechts komt in de buurt.

Sergio Agüero: puur op basis van de cijfers de meest efficiënte spits ooit in de Premier League. De sluipschutter past niet helemaal in het spel van Guardiola, maar blijft zijn goals maken. Lukaku en Jesus, de coming man van City, kunnen nog van hem leren.

Leroy Sané: De rappe engel van Man City. Verrassend sterk dit seizoen met goals en assists. Martial en Rashford hebben bij United ook mooie dingen laten zien, maar pendelen tussen bank en basis. Speelt de ene niet, dan wel de andere.

