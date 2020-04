Kevin De Bruyne ziet in Cristiano Ronaldo ideale ploegmakker: “Met hem erbij zou ik nóg meer assists hebben” MDRW

23 april 2020

17u40

Bron: Football Daily 2 Premier League Stel dat Kevin De Bruyne in een parallel universum zijn ideale ploegmaat zou mogen kiezen. Voor wie gaat de Rode Duivel dan? Een andere passeur om iedereen tureluurs mee te tikken? Of een aanvaller die alle assists één voor één kan afronden? “Ik neem Cristiano Ronaldo. Ik zou de bal drie meter hoger kunnen voorzetten en hij zou hem nog binnenkoppen.”

De Bruyne verblijft met z’n gezin nog steeds in vrijwillige quarantaine in Manchester. De Rode Duivel vertelde in een videogesprek met Football Daily met welke spelers hij graag zou samenspelen (vroeger of nu). Gastheer Jamie Redknapp merkte fijntjes op dat KDB het wellicht goed had kunnen vinden met Barcelona-iconen Andrés Iniesta en Xavi. Alle drie creatieve spelers die hun ploegmakker met één splijtende pass alleen voor doel kunnen brengen. Maar onze landgenoot zocht zijn gezelschap iets verder op het veld. “Ik zou eerder uitkijken naar een spits. Misschien iemand als Thierry Henry die ik natuurlijk nog goed ken als assistent-trainer bij de Rode Duivels. Of misschien zelfs Cristiano Ronaldo. Voor een creatieve speler als ik is het handig dat-ie altijd op de juiste plaats staat.”

De middenvelder van Manchester City heeft duidelijk een boontje voor CR7. De Portugees zou zijn aantal assists met een ruk de hoogte in jagen. “Iniesta en Xavi zijn fantastische spelers, maar op mijn positie heb ik meer aan een topspits. Het moet iemand zijn die voor diepgang kan zorgen en razendsnel is. Dan kom je snel uit bij Cristiano Ronaldo. Ik zou de bal drie meter hoger kunnen voorzetten en hij zou hem nog met gemak binnenkoppen. Met hem in de ploeg zou ik nóg meer assists hebben”, aldus De Bruyne die dit seizoen al 17 assists uit in de Premier League uitdeelde.

🗣"Maybe @ThierryHenry or @Cristiano"



🗣"He would make my assists go up" 🤣@DeBruyneKev on who he would love to play with! pic.twitter.com/nkVwai4aNR Football Daily(@ footballdaily) link

Voetballers zijn ook maar mensen. Het coronavirus bereikte enkele weken geleden mogelijk het gezin van Kevin De Bruyne. “Bij het begin van de lockdown was mijn familie toch acht à negen dagen ziek. Of we corona hadden, weet ik niet”, vertelde KDB eerder. “Eerst was de jongste (Rome, 1,5) ziek, nadien de oudste (Mason Milian, 4) en vervolgens mijn vrouw (Michèle Lacroix, red.). In mijn geval bleef het beperkt tot wat keelpijn, van ons vier ben ik degene die er het minst last van ondervond. Gelukkig zijn we er nu allemaal van verlost en de laatste twee à drie weken zijn goed verlopen.”

