Kevin De Bruyne wint prestigieuze PFA Player of the Year-trofee in Engeland: "Ik denk dat dit de ultieme bekroning is” Kristof Terreur

08 september 2020

20u28 30 Premier League Vijf jaar na Eden Hazard blinkt een tweede Belg met de prestigieuze PFA Player of the Year-trofee, het Engelse equivalent van de Profvoetballer van het Jaar. De collega-profvoetballers kozen Kevin De Bruyne (29) als de beste speler van 2019-2020. Terechte winnaar.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanavond speelt De Bruyne met de Rode Duivels in de Nations League tegen IJsland. Kijk HIER live naar de match!

De hoogste bekroning in het Engelse voetbal is de zijne: een jaar lang mag Kevin De Bruyne zich de PFA Player of the Year noemen. Zijn naam komt bij in het rijtje met Peter Shilton, Kenny Dalglish, Kevin Keegan, Ian Rush, Gary Lineker, David Platt, Eric Cantona, Alan Shearer, David Ginola, Roy Keane, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooij, John Terry, Steven Gerrard, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Robin van Persie, Gareth Bale, Luis Suárez, Eden Hazard, Ngolo Kanté, Mo Salah en Virgil van Dijk. Zijn plaatsje tussen de allergrootsten in de Premier League ligt voorgoed vast. De geschiedenis in, vijf jaar na Hazard.

De Bruyne troefde in het referendum Liverpoolspelers Jordan Henderson en Sadio Mané af. “Het is een geweldige eer”, zegt de Rode Duivel. “Zeker omdat het van de gasten komt tegen wie je elke week speelt. Het is vreemd dat ik de eerste Cityspeler op het palmares ben. Ik denk dat dit de ultieme bekroning is. Vooral omdat het van de collega-profvoetballers komt. Het betekent dat je het tijdens het seizoen echt goed hebt gedaan.”

“Ik weet niet of dit mijn beste seizoen ooit was. Ik heb goed gepresteerd. Constant ook. Zonder te veel ups and downs. De trainer (Pep Guardiola) laat me mezelf zijn. We praten vaak met mekaar over het team, maar anderzijds geeft hij me veel vrijheid. Hij weet dat ik het teambelang altijd laat primeren.”

Het is de tweede individuele trofee in Engeland, na de Premier League-speler van het Jaar. De derde in het buitenland. In 2015 riepen de Bundesliga en de Duitse journalisten hem uit tot Speler van het Jaar. De Belgische sportpers kroonde hem in datzelfde 2015 tot Sportman van het Jaar. Voetbalkenners en voetbalpers in eigen land verkozen hem in 2015 en 2016 op het Gala van de Gouden Schoen als ‘Beste Belg in het Buitenland’.

11 goals en 19 assists

De Bruyne moest wat langer wachten op zijn prijs. De PFA kreeg vorige week de laatste stemmen binnen. Liverpool was vorig seizoen de beste ploeg in de Premier League, De Bruyne individueel de beste speler – zijn elftal volgde niet altijd. Met 11 goals en 19 assists zit hij qua stats op koers voor zijn beste jaar ooit. Hij is vreemd genoeg de eerste Manchester Cityspeler op het palmares van de PFA. In de vier titeljaren kozen de voetballers altijd een speler van de andere ploeg. De Engelse voetbaljournalisten FWA kozen eerder een andere nummer een. In hun referendum triomfeerde Jordan Henderson.

Eigenlijk had De Bruyne in 2018 al ‘PFA POTY’ moeten zijn, maar een dip in vorm op het moment van de stemming en de goals van Mo Salah nekten hem in de laatste rechte lijn. Timing is alles. Pep Guardiola begreep er niks van. In een kampioenenjaar vond hij dat zijn draaischijf werd bestolen. Guardiola: “Misschien dat de anderen betere cijfertjes hebben, maar Kevin was de beste van allemaal.” In een cynische bui zou hij het punt nog een aantal keer maken.

De Bruyne speelt sinds 2015 bij City. Hij won er twee landstitels, een FA Cup en vier League Cups. Prijzenmachine.

Lees ook:

Vizier op Kevin De Bruyne vanavond: Rode Duivel houdt lippen op mekaar na confrontatie met makelaar Patrick De Koster (+)

Ook zonder Eden en Kevin winnen Duivels: sterke Denayer en Mertens zorgen voor 0-2-zege in Denemarken