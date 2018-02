Kevin De Bruyne vertelt de bijnaam die zijn medespelers bij Manchester City hem gegeven hebben Hans Op de Beeck

18 februari 2018

'King Kev', zo luidt zijn bijnaam toch vooral als heerser bij Manchester City. Zeker dit seizoen, nu 'The Citizens' op het ritme van De Bruyne (14 assists en 7 goals) de landstitel maar voor het grijpen hebben, terwijl de ploeg van Guardiola ook nog in aanmerking komt voor Champions League, FA Cup én League Cup, volgende zondag in de finale tegen Arsenal. In een korte vragenronde rond zijn trofee van 'Speler van de Maand' januari van Man City, onthult De Bruyne dat hij in de spelersgroep een andere bijnaam heeft: 'The Prince', naar zijn opvallende gelijkenis met de Britse prins Harry, aanstaande bruidegom van Meghan Markle.

Our @EtihadAirways January Player of the Month, @DeBruyneKev is all about the Dutch rap life! 🎶 #mancity pic.twitter.com/ifIsKGnGP0 Manchester City(@ ManCity) link

De Bruyne vertelde ook dat hij voor de match vooral naar R&B, hiphop, dance of Nederlandse rap luistert - afhankelijk van zijn stemming. Dat de kleine Mason al graag tegen een balletje trapt en hij dat nu ook al doet in groepsverband, maar dat het Kevin absoluut niets uitmaakt of hij later gaat voetballen of niet. Gevraagd met wie De Bruyne zich als voetballer vergelijkt, antwoordt hij Christian Eriksen, de Deense spelverdeler van Tottenham. Gevraagd naar een speler uit het verleden, moet De Bruyne even nadenken om dan bij Kaka uit te komen. De Braziliaan die de laatste Gouden Bal won, tot ze allemaal naar Messi of Ronaldo gingen. En als het van Guardiola afhangt, mag die straks ook naar 'King Kev' gaan. Of naar 'The Prince' natuurlijk.