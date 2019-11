Kevin De Bruyne ‘verkoopt’ nu ook hemden: Amerikaans merk gebruikt Duivel als uithangbord Kristof Terreur

16 november 2019

10u14 0 Premier League Voetballer wordt gelegenheidsmodel. Kevin De Bruyne is het nieuwe gezicht van UNTUCKit, een Amerikaans hemdenmerk. De Rode Duivel (28) moet de hemden mee helpen lanceren in het Verenigd Koninkrijk. Het is zijn eerste commerciële deal sinds hij begin dit jaar bij RocNation tekende, de talentenfabriek van Jay-Z.

Michael Yormark, de grote baas van RocNation, droomt van een billboard op Times Square in New York met de drie Rode Duivels in zijn stal: Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne en Axel Witsel. Als nieuwe gezicht van UNTUCKit zal De Bruyne voorlopig enkel de reclameaffiches in het Verenigd Koninkrijk sieren. Mogelijk kom je hem straks tegen in Londen, waar het Amerikaanse merk straks twee winkels opent. Hij moet het merk als ambassadeur een extra duwtje geven. “Ik steek mijn hemden zelden in mijn broek”, zegt De Bruyne in het verkoopspraatje.

De Bruyne sierde al eens de cover van computerspel FIFA en is net als Eden Hazard een van de uithangborden van Nike, maar wel in de schaduw van Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé - spelers met een grotere commerciële uitstraling en grotere afzetmarkt over de hele wereld.

De middenvelder van Manchester City tekende in maart voor Roc Nation, al groot in Amerika dankzij samenwerkingen met muzikanten als Rihanna en Shakira en diverse NBA-sterren in de portefeuille. Met zijn Rode Duivels wil het nu ook Europa veroveren. In eerste instantie mikken ze op spelers die passen bij hun huisstijl: interesse voor Amerika, rapmuziek en hippe kledij.

De Bruyne volgt het voorbeeld van Lukaku als uithangbord. Voor het WK in 2018 sloot de spits van Inter een lucratieve deal met Puma en begin dit jaar kwam er een deal met de Amerikaanse winkel Abercrombie & Fitch. Voor de lancering van een nieuw parfum werd hij in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en de VS uitgespeeld als gezicht