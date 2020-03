Kevin De Bruyne staat weer op trainingsveld bij Man City ABD

09 maart 2020

21u01 0 Premier League Kevin De Bruyne staat weer op het trainingsveld. De sterkhouder van Man City nam vandaag deel aan een uitloopsessie - niets al te intensief dus. Morgen volgt een groepstraining. Afgelopen weekend de verloren Manchester Derby bij United (2-0) met een schouderblessure.

De Bruyne blesseerde zich op 1 maart bij een val in de gewonnen League Cup-finale tegen Aston Villa (2-1). Daardoor miste de spelmaker van de Citizens ook vorige week woensdag het FA Cup-duel tegen Sheffield Wednesday (0-1 winst).

Manchester City telt als nummer twee in het klassement, met een match minder, 25 punten achterstand op de autoritaire leider Liverpool. City ontvangt woensdag in een inhaalwedstrijd in de Premier League Arsenal. Zaterdag staat de thuiswedstrijd tegen Burnley op het programma, waarna de ploeg zich kan voorbereiden op de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League (17 maart) tegen Real Madrid. City won het heenduel in het Estadio Santiago Bernabeu met 1-2, dankzij een goal en een assist van De Bruyne.