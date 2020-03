Kevin De Bruyne staat weer op trainingsveld bij Man City KTH / ABD

09 maart 2020

21u01 0 Premier League Kevin De Bruyne staat weer op het trainingsveld. De sterkhouder van Man City nam vandaag deel aan de training met de spelers die niet of amper een paar minuten in actie kwamen tegen Man United. Ze werkten op kracht, afwerking en speelden een onderling wedstrijdje

De Bruyne blesseerde zich op 1 maart bij een val in de gewonnen League Cup-finale tegen Aston Villa (2-1). Daardoor miste de spelmaker van de Citizens vorige week woensdag het FA Cup-duel tegen Sheffield Wednesday (0-1 winst) en de stadserby bij Man United.

De schouder van Kevin De Bruyne voel beter aan, maar bij Manchester City nemen ze liever geen risico’s. Omdat de Premier League toch gelopen is, stoomt zijn club zijn smaakmaker in eerste instantie klaar voor Real Madrid. Pep Guardiola is hoopvol dat De Bruyne tegen Arsenal, woensdag, zijn wederoptreden kan maken na een weekje in de lappenmand.

Ten vroegste na Real wil City ook samenzitten met zijn entourage om de contractbesprekingen op te starten - liefst breekt de club zijn overeenkomst open tot 2022 met een verhoging van zijn gegarandeerd weekloon van 300.000 euro per week.