Kevin De Bruyne scoort in comfortabele zege tegen Aston Villa, of was het toch David Silva? Kristof Terreur in Engeland / ABD

26 oktober 2019

15u21 1 Manchester City MCI MCI 3 einde 0 AST AST Aston Villa Premier League David Silva is ervan overtuigd dat het zijn doelpunt is. Voor Kevin De Bruyne maakt het weinig uit: doelpunt of assist, voor hem geldt het groter plaatje. Na een helft zwoegen boekte Man City alsnog een comfortabele zege tegen Aston Villa. De achterstand op Liverpool is voorlopig gehalveerd.

Het doelpuntenpanel moet nog zijn goedkeuring geven. Ofwel wordt het zijn derde in de Premier League, ofwel zijn negende assist. Cijfertjes opgekrikt. Na een moeilijke eerste helft schudde Man City alsnog Aston Villa af. Raheem Sterling, klinischer dan ooit onder Pep Guardiola, opende de score welgeteld 19 seconden na rust. Tyrone Mings stond te pitten, Bjorn Engels kon een treffer niet voorkomen. Nummer 13 in alle competities voor de Engelsman.

Daarna verdubbelde Kevin De Bruyne met een krul de score. Of was het David Silva die de bal met zijn schoentip in doel verlengde? Herhalingen bleven maar komen. Omdat de VAR ook nog wat te checken had. Verstoorde Sterling het zicht van de doelman? Beroerde hij vanuit offsidepositie in de draai alsnog de bal? Niet van dat, vond de man in het busje. Doelpunt toegekend aan De Bruyne. Maandag volgt er een review.

“Nee, ik denk niet dat ik hem maakte”, zei De Bruyne. “David zei me dat ie de bal nog raakte. Dus ik heb geen enkel idee.”

Gundogan zette de eindstand op het bord. Kevin De Bruyne en Raheem Sterling mochten onder luid applaus gaan rusten. Job done na de pauze. De eerste helft, ook matig van KDB, vergeten we snel. “We misten intensiteit en het tempo lag te laag”, aldus KDB.

Het doelhout deed in een dolle slotfase nog zijn ding. Bij Villa stonden ook ex-Bruggelingen Nakamba en Wesley aan de aftrap.