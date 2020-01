Kevin De Bruyne schenkt City met piekfijne assist overwinning op het veld van Sheffield Kristof Terreur in Engeland/MXG

21 januari 2020

22u22 4 Sheffield United SHU SHU 0 einde 1 MCI MCI Manchester City Premier League Iemand zou er eens een compilatie moeten maken. Poetry in motion, die voorzetten vanop rechts van Kevin De Bruyne. De assistteller staat ondertussen op vijftien. Sergio Agüero hoefde er hem maar in te lopen. Beloont hij zijn seizoen met de PFA Player of the Year-trofee - een troostprijs?

.@DeBruyneKev en @aguerosergiokun, de redders in nood van @ManCity! 👬⚽ pic.twitter.com/Q5iYdJvmAL Play Sports(@ playsports) link

Hij weet waar ze zullen lopen. Zijn ploegmaats weten waar hij ze zal plaatsen. Zo simpel is het. In de Premier League loopt er geen betere passeur rond dan Kevin De Bruyne – understatement. Een voorzet met de juiste snelheid en kromming volstond voor de zege op Sheffield United. Pennentrek. Een flits volstond in een matige match.

Thierry Henry speelt straks een record kwijt, maar daar zal hij niet om malen. De ex-assistent bondscoach erkent de klasse van De Bruyne. Bij de Rode Duivels heeft hij dat genoeg gezien. Ook op training. De Bruyne zette zijn assistteller in Sheffield op vijftien. Hij heeft nog veertien wedstrijden om zes beslissende passes te geven en zo de 20 assists van Henry in 2003 voorgoed uit de boeken te vegen. Nooit lukte iemand meer assists in een seizoen.

Man City vecht ver achter het ongenaakbare Liverpool om plaats twee. Aan Kevin De Bruyne zal het niet gelegen hebben dit seizoen. Ver boven alles en iedereen.

In deze vorm is hij kandidaat Speler van het Jaar. Een award die Eden Hazard in 2015 tot nu toe als enige Belg won.