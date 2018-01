Kevin De Bruyne: "Waarvan ik nog droom? Winnen! Alles winnen! Uiteindelijk is een contract maar een contract" Het leven van Kevin De Bruyne (26) nu hij 300.000 euro per week verdient Kristof Terreur

24 januari 2018

20u43 0 Premier League Wat een waanzinnig contract met weekloon van meer dan 300.000 euro bruto niet met een mens doet. Kevin De Bruyne (26) blinkt. De twinkel in de ogen, het gouden horloge om de pols. De Rode Duivel baadt wat meer in luxe, de mens is amper veranderd: "Ja, ik kan me wat meer permitteren. Maar vijf euro is nog altijd vijf euro."

Je ziet het aan alles. Met de grootste glimlach wandelde De Bruyne gisteren de conferentiezaal van zijn Engelse club, Manchester City, binnen. Gelukkigste mens op aarde. Je zou voor minder als je werkgever net de cijfertjes in je contract meer dan verdubbeld heeft tot boven 300.000 euro bruto per week, een som die nooit een andere Belgische sporter op zijn rekening gestort kreeg. ’t Is echter niet de enige reden waarom De Bruyne zo goed in zijn vel zit. Hij heeft zijn leven op orde. In het regenachtige Manchester, in het Noorden van Engeland, heeft hij rust gevonden: huisje, tuintje, vrouwtje Michèle (22) en zoontje Mason (bijna 2), dat ondertussen zijn eerste woordjes brabbelt en ook spontaan tegen een balletje begint te trappen. Ze zijn zijn alles. Daarnaast floreert de profvoetballer ook op het veld. In de Premier League, de drukst bekeken voetbalcompetitie ter wereld, is hij op dit moment de meeste bezongen speler. Lof waait uit alle windhoeken aan. Hij haalt er zijn beste niveau ooit, in een van de beste ploegen ter wereld, getraind door de hoogst aangeschreven trainer, Pep Guardiola. Manchester City is zijn droomfabriek geworden. Al zijn wensen lijken er waar te worden. De Bruyne blinkt.

Wat ik me afvraag: jij hebt net nogmaals de lotto gewonnen. Kan een mens, die een huis per week gaat verdienen, überhaupt nog dromen?

(lacht) "Waarvan ik nog droom? Winnen! Alles winnen! Uiteindelijk is een contract maar een contract. Pas als jij een opmerking maakt over wat ik verdien, zal ik daar even aan denken. Of als ik er bijvoorbeeld met mijn Patrick (De Koster, zijn agent, red.) over praat. Als ik op een veld sta, komt die centen nooit in me op."

