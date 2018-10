Kevin De Bruyne over hoe lastig hij het vond hoogzwangere Michèle niet te kunnen helpen: “Omgekeerde wereld” Hans Op de Beeck

23 oktober 2018

21u07 0 Premier League Oef. Het blessureleed is achter de rug. Nadat hij zaterdag in een invalbeurt van een halfuur al zijn comeback vierde, staat Kevin De Bruyne vanavond in Donetsk voor het eerst opnieuw in de basis nadat hij halfweg augustus een zware knieblessure opliep. In een filmpje op de sociale media van Manchester City blikt de Rode Duivel terug op de moeilijkste momenten.

“A freak accident”, noemt De Bruyne (27) de manier waarop hij zich in augustus kwetste op training. Een grillig en merkwaardig moment. “Voetbal is een contactsport, tackles en stevige duels horen er nu eenmaal bij. Twee jaar geleden liep ik eenzelfde blessure op met schade aan de laterale band van de knie. Ook toen was er weinig contact, maar dat was nog tijdens de match in duel. Nu gebeurde het toen ik helemaal alleen op training was. Ik hoorde het kraken en wist meteen hoe laat het was.”

Een onbeschikbaarheid van twee tot drie maanden werd vooropgesteld, maar kijk - vanavond staat hij alweer in basis. Al wil dat niet zeggen dat De Bruyne het makkelijk heeft gehad. “Vooral de beginperiode was zwaar, toen ik zo weinig mogelijk mocht bewegen. Zeker thuis met een hoogzwangere Michèle (het koppel verwacht een tweede zoontje, nvdr) en met de 2,5 jarige Mason Milian, was dat niet evident. Net in de periode dat je voor haar wil zorgen, is het omgekeerd en moest zij veel voor mij doen. Het was zeker op privé-vlak een moeilijk evenwicht tussen wat je kan doen en wat je moet doen.”

“Weet je waar ik het ook lastig mee had? De verhalen als zou ik door die revalidatie nu eindelijk tijd hebben om uit te rusten. ‘Nu ga je niet meer moe zijn na dat zware WK en kan je wat vakantie pakken’, hoorde ik dan. Terwijl dat natuurlijk net het tegenovergestelde is. Als revaliderende speler werk je eens zo hard om er zo snel mogelijk terug te staan. De mensen beseffen niet wat er achter de schermen gebeurt wanneer je gekwetst bent. Eigenlijk ben je dan net meer op de club dan wanneer je gewoon speelt. Lange weekdagen, dikwijls helemaal alleen. Zoals tijdens die twee interlandbreaks: dan zie je iedereen vertrekken maar moet jij hard aan de bak. Dat ik nu binnen enkele maanden riskeer hier de weerbots van te krijgen? Ach, je kan onmogelijk voorspellen hoe ik me zowel fysiek als mentaal binnen vier a vijf maanden zal voelen. Ik kan alleen maar mijn best doen.”