Kevin De Bruyne op eenzaam niveau in Premier League: 1 doelkans elke 20 minuten KTH

21 oktober 2019

06u12 0 Premier League Youri Tielemans bij Leicester, Kevin De Bruyne bij Man City. Zijn Belgische spelmakers blijven hun stempel drukken in de Premier League. Met De Bruyne op een eenzaam niveau.

In het lijstje van twintig Premier Leaguespelers die het meest hun stempel drukken op hun elftal, in de opbouw van doelkansen, staan twee Belgen. Met grote voorsprong op nummer één: Kevin De Bruyne, de octopus bij Manchester City. Speler die zijn elftal die extra drive geeft. Ook zaterdag op Crystal Palace. Met een krachtige run op de counter legde De Bruyne mee de basis voor de 0-2. Een prachtgoal met dank aan de lobassist van Sterling naar afwerker Silva. Opnieuw een streepje erbij voor De Bruyne in de ranking van meest bepalende spelers. In vijftig procent van alle doelpogingen en -kansen van Manchester City heeft hij dit seizoen een voet. Het hoeft niet te verbazen. De Bruyne is de leider van dit elftal. Discussiërend, bijsturend en de lijnen uitzettend. Het seizoen van City staat en valt wellicht met zijn fitheid. Na twee weken afwezigheid met een hamstringletsel maakte onze landgenoot op Crystal Palace probleemloos de 90 minuten vol.

Ook Tielemans in top 20

Die andere spelmaker, Youri Tielemans, liet ook van zich horen. Zijn stats en seizoensbegin waren wisselvallig, maar bij Leicester is hij een van de eersten die Brendan Rodgers op zijn wedstrijdblad kribbelt. Zijn winnende treffer tegen Burnley was onhoudbaar. Harde knal binnen de zestien met de rechter in de bovenhoek. Tielemans zelf haalt graag de trekker over. John McGinn (Aston Villa) heeft meer schoten buiten de rechthoek dan hij - 20 vs 15. Kevin De Bruyne is alleenheerser wat betreft het aantal gecreëerde kansen (1 elke 20 minuten). Tielemans staat met een kans per 57 minuten veel verder in die rangschikking. James Maddison en hij wisselen af. Dennis Praet verdween weer naar de bank. Hij mocht invallen.