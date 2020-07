Kevin De Bruyne oogst lof na glansprestatie tegen Liverpool: “Hij is de beste middenvelder ter wereld” XC

03 juli 2020

09u45 36 Premier League Manchester City gaf landskampioen Liverpool gisteravond een pak rammel: 4-0. Dirigent Kevin De Bruyne was andermaal de grote ster. De Rode Duivel haalde de headlines in Engeland niet, maar de pers zag wel dat de PFA Player of The Year alleen hem toebehoort. “Hij is de beste in de Premier League.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

4-0. Het uitgefeeste Liverpool verliet het Etihad Stadium met een pijnlijke nederlaag. Uitblinker Kevin De Bruyne schitterde met een doelpunt en een assist. “Hij was de ster van de Manchester City-show”, schrijft de BBC. “Meerdere City-spelers pakten uit met een uitstekende prestatie, maar De Bruyne stak er met kop en schouders bovenuit.”

Ook The Telegraph zag hoe de Rode Duivel zijn ploeg voorbij de kersverse landskampioen dirigeerde. “De Bruyne was opnieuw de meest klassevolle speler bij Man City. Hij was betrokken bij alle goede dingen van z’n team. Hij verfraait elke wedstrijd. Een mooie speler om naar te kijken.”

10 op 10

The Independent ging nog een stapje verder en gaf De Bruyne een perfecte score (10/10). “Hij speelde voor de gelegenheid met minachting en gebruikte dat als motivatie. Zoals altijd was de Belg een sterke creatieve kracht voor zijn team. Hij gaf de assist bij het derde doelpunt, scoorde zelfverzekerd vanaf de penaltystip én lag aan de basis van de laatste goal.”

The Daily Mail was eveneens lyrisch over ‘KDB’. “Kevin De Bruyne heeft nog maar eens bewezen dat hij op dit moment de beste middenvelder ter wereld is”, valt er te lezen. “Hij was gisteren wederom de beste man op het veld. Hij bepaalde het spel. Neen, er is momenteel geen betere middenvelder.”

Ook The Mirror duidde De Bruyne aan als man van de match. “Hij is gewoonweg briljant. Wat een ongelooflijke passing. Hij is de beste in de Premier League.” Aan superlatieven geen gebrek. De PFA Player of The Year, die van beste speler in de Premier League, behoort alleen hem toe.

Lees ook:

Spaanse pers lyrisch over Thibaut Courtois, die alweer uitpakte met beslissende save: “Veel jongens werden gek toen ik die redding deed”



Onze Man in Engeland zag dat de trofee van beste speler in de Premier League alleen ‘de Belgische Cruijff’ toebehoort

Kampioen krijgt klop: Man City blaast Liverpool weg, De Bruyne schittert met goal en assist

De beste wint niet altijd: waarom Liverpool-aanvoerder Henderson een serieuze challenger is voor De Bruyne als Speler van het Jaar