Kevin De Bruyne luistert 29ste verjaardag op met zijn 100ste clubgoal en trapt City naar halve finale FA Cup ODBS/KTH

28 juni 2020

20u31

Bron: Eleven Sports 30 Voetbal Gescoord op zijn verjaardag. En niet zomaar een goal, maar doelpunt nummer honderd in clubverband. Voor De Bruyne is deze zondag 28 juni 2020 een dag om te koesteren.



Manchester City overklaste Newcastle tijdens de kwartfinale van de FA Cup. Alleen de goal bleef lang uit. Tot Schär even voor de pauze een domme duwfout beging in de zestien op Jesus. Penalty en dan is bij City 'KDB’ tegenwoordig de man. Nadat Sergio Agüero, momenteel in de lappenmand, al te geregeld miste, is de Rode Duivel de vaste penaltynemer van de ‘Citizens’. Met succes. Zijn derde penaltygoal en meteen ook het 100ste doelpunt tout court in zijn clubcarrière, na ook 17 stuks voor Racing Genk, 10 voor Werder Bremen, 20 voor Wolfsburg en 53 voor Manchester City.

De Bruyne maakte zijn eerste goal uit zijn loopbaan op 7 februari 2010 tegen Standard. Tien jaar later zit hij aan 100. Sinds de lockdown scoorde hij drie keer in vier matchen. Donderdag zelfs nog een absolute parel, toen hij een vrije trap rechtstreeks in de bovenhoek draaide op Stamford Bridge. Match die City weliswaar verloor waardoor Liverpool ook mathematisch zekerheid had over de landstitel.

Nadat Raheem Sterling er met een knappe plaatsbal na de pauze 0-2 van maakte, was het ticket voor de halve finale voor City helemaal binnen. Eerder plaatsten Man Utd, Chelsea en Arsenal zich al. City speelt zijn halve finale tegen Arsenal over drie weken. Arsenal won vandaag ultiem bij Sheffield United.

💯th goal in club football for Kevin De Bruyne, on his birthday 🎁



17 for KRC Genk

10 for Werder Bremen

0 for Chelsea

20 for Wolfsburg

53 for Man City #mcfc pic.twitter.com/aELXEvduXy Kristof Terreur 📰🎥(@ HLNinEngeland) link

😍 | Heerlijk doelpunt van Raheem Sterling! 💥



#NEWMCI #FACup pic.twitter.com/Z5SX6EC2jt Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

