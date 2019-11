Kevin De Bruyne leidt Manchester City naar winst tegen Chelsea in topper die vooral voor de rust boeide MGL/KTH

23 november 2019

18u40 0 Manchester City MCI MCI 2 einde 1 CHE CHE Chelsea Premier League De topper in de schaduw van het ego van José Mourinho. Manchester City hield de drie punten thuis tegen Chelsea, Kevin De Bruyne scoorde - met de nodige mazzel - de belangrijke gelijkmaker. Hij heeft rechtstreeks een voet in een op drie goals bij de kampioen.

Plots werd het nog stiller in het Etihad Stadion. Ontnuchtering. Bij een scherpe tegenprik had Ngolo Kanté Chelsea zowaar op voorsprong gebracht. Pep Guardiola ergerde zich. Hij wenkte zijn architect en ging op het veld staan. De Bruyne, de vertaler van zijn ideeën op het veld, kreeg vurig enkele instructies mee. Pep gaf hem nog twee tikken onder zijn kont mee. Kwestie van. Negen minuten later trapte De Bruyne, met veel geluk, de gelijkmaker voorbij Kepa. Afgeweken bal, maar ze tellen allemaal. Drie goals en 10 assists heeft hij in de Premier League. Een voet in een op drie van zijn team. Hij hoefde niet eens top te spelen. Tegen zijn ex-club scoort hij graag, ook al is er geen wrok.

Manchester City - Chelsea, het duel tussen de nummer vier in de Engelse topklasse en de op dat moment nummer drie, loste de hoge verwachtingen niet in. De Engelse topjournalisten waren allemaal in Londen gebleven voor de entree van The Special One - zijn best verkopende product. En na de dreun tegen Liverpool en het gat van negen punten heeft de uittredende kampioen ook wat van zijn aantrekkingskracht ingeboet. Een topper in de schaduw van Mourinho. Een ego dat iedereen in een hoekje drumt.

Mahrez legde de match nog voor rust in een beslissende plooi. Met een actie die hij elke week probeert. Rodri lag aan de basis met een krachtige run. De Algerijn sneed gezwind naar binnen en krulde enig in de verste hoek. De mooiste goal van de avond.

Zwakke tweede helft

Agüero vergat een misser van Kepa af te straffen. De tweede helft was er een van tja - whatever. Veel om te vergeten. Michy Batshuayi viel in. Zijn opvallendste actie: een glijpartij en een misplaatste pass van Ederson die via zijn lijf naast dwarrelde. Mount kwam er met een vrijschop dichtbij.

De Bruyne maakte zich nog eens boos. Bij City was het allemaal wat rommelig. Die sprankel is er een beetje uit. Zwoegen voor de tweevoudige kampioen die de voorbije twee jaar alle records brak. De VAR keurde in het slot de bevrijdende derde treffer af voor een millimeter buitenspel.

Vanuit het vak van de Cityfans werd Vincent Kompany bezongen. Zouden ze zijn leiderschap missen? De motivator die, dixit de kleedkamer, iedereen scherp hield met de juiste woorden op het juiste moment?