Kevin De Bruyne krijgt een mooie Engelse erkenning en die dankt hij aan zijn nieuwe rol: “Beste versie van mezelf” ODBS/KTH

28 april 2020

12u38

Bron: The Athletic 0 Premier League ‘PFA Player of the Year’, Engelands meest prestigieuze individuele prijs, is Kevin De Bruyne (nog?) niet. Maar de trofee van beste speler van het jaar voor ‘The Athletic’, een Engelse betaalwebsite rond sport die sinds deze zomer actief is, is wel de zijne. Natuurlijk stelt dat weinig voor, en al helemaal niet na de aankondiging dat zijn Michèle zwanger is van hun eerste dochtertje , maar het zegt wel veel over hoe er in Engeland gekeken wordt naar onze assistkoning.

Met dank aan zijn opvallende statistieken dit seizoen: 16 assists en 8 goals, tot dusver. In ‘The Ornstein en Chapman’ podcast, van ‘Match of the Day 2'-presentator Mark Chapman en ‘The Athletic’-schrijver David Ornstein, neemt De Bruyne die trofee virtueel in ontvangst. Enkele ‘Q en A’s’ uit het interview.

Waaraan heb je die trofee te danken, Kevin? Voel je dat je een nog betere speler geworden bent?

“Vroeger zagen de mensen me vooral als een creatieveling hoger op het veld, zeker dit seizoen ben ik geëvolueerd naar een echte centrale middenvelder. Geen 6 of een 10, maar een 8. Daar heb ik nu echt de dynamiek voor ontwikkeld. Telkens op en neer gaan. Vroeger heette dat een box to box-speler, nu zou ik het meer hebben over een positie waar je veel ruimtes bestrijkt. In functie ook van hoe de tegenstander speelt. Een rol die me echt wel bevalt, moet ik zeggen. Ik voel me meer een echte ploegspeler.”

Heeft het vertrek van Kompany daarmee te maken?

“Ik heb wat meer verantwoordelijkheid gepakt, ja. Natuurlijk zal ik nooit zoals ‘Vinnie’ worden. Maar toch praat ik nu meer op het veld en kom ik op voor de ploeg. Ik proef daarin nu ook het vertrouwen van de ploegmaats en dat sterkt me om dat meer en beter te doen.”

Werk je op training nog persoonlijk aan speciale aspecten?

“Vooral op tactisch en mentaal vlak. De laatste drie jaar ben ik onder Guardiola echt sterker in het hoofd geworden. Dat doe je onder andere door er op training altijd te staan. Dan ga je ook in wedstrijden minder momenten hebben waar je de concentratie even verliest en zo kom je tot de beste versie van jezelf.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Kijk je zelf veel naar voetbal?

“Ik ben niet de man die zaterdagavond naar een match kijkt om een komende tegenstander te analyseren. Ik voel de nood niet om die matchen te zien. Onze coaches vertellen in de voorbereiding van onze wedstrijd wel wat en hoe. En eens op het veld, heb ik snel door hoe de match tactisch verloopt en weet ik wat me te doen staat.”

Naar wie keek je in je jeugd zelf op?

“Als jongetje van 8 jaar, was dat Michael Owen van Liverpool. Ook omdat ik zelf toen een echte aanvaller was. Daarna is vooral mijn liefde voor het voetbal in het algemeen gegroeid. Niet voor specifieke spelers. Ik heb wel lang dingen, dikwijls kleinigheden, opgepakt van die of die speler. Niet om hen te kopiëren, wel om van mezelf zo een unieke speler te maken.”

Ga je ontgoocheld zijn als je dit seizoen de PFA Award niet wint? (De Bruyne is in de running met Liverpool-spelers Mané, Van Dijk en Robertson, zijn ploegmaat Sterling en Leicester-spits Vardy, nvdr)

“Ik zou het zeker kunnen plaatsen als ik het niet word. Twee jaar geleden kon ik ‘m ook winnen, maar begreep ik dat Salah het werd. Ik sta daar niet te lang bij stil. Dat er daar andere verschillende opinies over heersen, maakt voetbal net zo interessant. Alleen gaat het met de explosieve groei van de sociale media soms hard. De ene week ben je de beste ter wereld, de week erop de slechtste. Vroeger hoorde je dat negatieve soms wel eens waaien. Maar als je dat nu via bijvoorbeeld Twitter effectief ook leest, kan dat wel even hard zijn.”

Waar haal je die drive uit?

“Ik ben daarmee geboren. Je kan dat wel een beetje in jezelf aanwakkeren, maar je hebt dat of je hebt dat niet. Eens ik op het veld sta, brandt het vuur in mij. Dat duurt na de match soms nog een halfuurtje, maar daarna kan ik weer iedereens vriend zijn.”

Heb je nog een persoonlijk doel dit seizoen - als er nog gevoetbald wordt? Het assistenrecord van Thierry Henry? (de Fransman liet 20 stuks optekenen in het seizoen 2002-2003, nvdr)

“Op de ‘testimonial’ van Kompany vorig jaar heb ik Henry gejend dat ik voor zijn record ging. (lacht) Daar zet ik dus op in. In Duitsland is het me gelukt. Daarom was ik laatst zo kwaad toen ze me die assist op Arsenal voor Sterling afgepakt hebben (omdat de bal licht van richting veranderde, kreeg De Bruyne die niet, nvdr). Want op het einde van het seizoen kijkt iedereen natuurlijk naar die stats. Gelukkig ben je daar als middenvelder minder afhankelijk van. Je kan daar ook uitblinken zonder goals of assists natuurlijk.”

Lees ook: Zijn gastgezin wilde hem niet meer, en alles veranderde: de eerste keer van De Bruyne op de sportcover van HLN (+)

De Bruyne schittert tegen Arsenal:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.