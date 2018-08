Kevin De Bruyne kent vandaag zijn lot na zware knieblessure, maar bij Man City gaan ze nu al uit van maximum vier maanden



Kristof Terreur in Engeland

16 augustus 2018

08u22

Bron: HLNinEngeland 41 Premier League Hij schreeuwde het uit. En niet veel later pikkelde hij op krukken rond door de Etihad Campus. Een scheur in de laterale ligamenten houdt Kevin De Bruyne (27) minstens twee maanden aan de kant. Net in een seizoen waarin Manchester City plande zijn marathonman wat meer te sparen. Domper.

'All or nothing'. 'Alles of niets'. Over de première van Manchester City's prestigieuze Amazon Prime-documentaire over het kampioenenjaar hing gisteravond een donkere schaduw: de zware knieblessure die Kevin De Bruyne tijdens de ochtendtraining had opgelopen. Volgens ooggetuigen ging zijn kreet door merg en been. Een signaal dat het ernstig was. De Duivel verdraaide, zonder dat er een tegenstander in de buurt was, de rechterknie en beschadigde daarbij het laterale ligament, zo bleek uit de eerste onderzoeken. Momenteel pikkelt hij rond op krukken. De komende dagen ondergaat De Bruyne nog bijkomende tests in Manchester en in Barcelona, bij de Catalaanse huischirurg Ramón Cugat, maar bij City gaan ze uit van een onbeschikbaarheid van twee tot vier maanden. Een gelijkaardige termijn als in 2016, toen De Bruyne in januari een vergelijkbare kwetsuur opliep tegen Everton. Een scheur in het laterale ligament van de rechterknie hield hem toen ook negen weken aan de kant. In het meest gunstige geval mist hij sowieso de oefeninterland tegen Schotland (7 september), de Nations Leagueopener tegen IJsland (11 september) plus ook Zwitserland (12 oktober) en de oefenpot tegen Nederland (16 oktober).

68 matchen

De Bruyne was nochtans vol goede moed teruggekeerd na een korte break na het WK. Hoe zijn vakantie in Los Angeles was verlopen, vroegen we hem zondag in de catacomben van het Emirates Stadion. De Bruyne lachte eens: "Drie weken niks gedaan." 't Was nodig na een lang en slopend seizoen 2017-2018. Batterijtje leeg, rijp voor het oplaaddock. 68 officiële matchen, waarvan 63 als basisspeler, hadden hun sporen nagelaten in het hoofd en de benen. De Rode Duivel is er in de loop der jaren slimmer in geworden, vooral op training, maar hij is niet het type dat doseert. Gul in de inspanning. Uit de gps-trackers van Man City blijkt dat hij de vorige jaargang gemiddeld zo'n 11,5 kilometer per match afmaalde, en dat hij 55 sprintjes trekt. Ook op het WK, bij hogere temperaturen, flirtte hij met 11 kilometer per wedstrijd. Hoe vaak zou hij zijn toerentalmeter, in functie van de WK-droom, onbewust in het rood hebben gejaagd?

Kevin De Bruyne (27) has suffered a knee injury in training. Full extent not known as yet, but fears that he might be out for a while (as in +2 months). #mcfc pic.twitter.com/TNCbxGW7Qw Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

Bij City waren ze zich er bewust van. Overdaad schaadt. De resultaten van De Bruynes medische en fysieke testen tien dagen geleden waren meer dan behoren, maar Pep Guardiola was zinnens de handrem dit seizoen wat op te trekken om zijn generaal niet helemaal op te branden. Vorig jaar bleef hij De Bruyne opstellen, omdat hij haast niet anders kon. Te belangrijk voor het elftal, geen waardige vervangers op de bank. Er was wat blessurelast op de flanken en voorin, waardoor de coach moest schuiven. De persoonlijke problemen van David Silva schoven nog wat meer arbeid op de schouders van De Bruyne. De Spanjaard pendelde tussen Spanje en Engeland om zijn prematuur geboren zoontje en vrouw in de kliniek bij te staan. Een zorg die ondertussen van de baan is: na vijf maanden vechten mocht Mateo Silva eindelijk mee naar huis. Een situatie waar De Bruyne, zelf een bezorgde vader, enorm veel begrip voor opbracht. Door de komst van Riyad Mahrez, weggeplukt bij Leicester voor 68 miljoen euro, en de ontbolstering van Bernardo Silva tijdens de voorbereiding in een centrale rol, had Guardiola wat meer back-ups om De Bruyne op adem te laten komen. Een plan dat met hem was doorgesproken. Ondanks een 'perfecte' conditie startte hij zondag in de opener tegen Arsenal op de bank. "Dit seizoen zullen het geen zeventig matchen meer zijn, wel zo'n vijfenvijftig", zei hij. "Ik ga wat vaker rust krijgen of op de bank zitten."

Weer zwanger

Een blessure had hij niet ingecalculeerd. Voor De Bruyne is het de tweede serieuze kwetsuur in zijn loopbaan na die in 2016, die hem 63 dagen uit roulatie hield. Opvallend: net als tweeënhalf jaar geleden is vriendin Michèle Lacroix (22) (hoog)zwanger. Zij kon hem destijds niet naar de club voeren, omdat ze geen auto meer kon rijden. De Bruyne toen: "Ik moest elke morgen een chauffeur of taxi huren om op de club te geraken."

Een dag van een geblesseerde voetballer ziet er heel anders uit dan die van een fitte. Dat wil zeggen: hij is van ‘s morgens tot ‘s avonds op de club voor verzorging en speciale behandelingen, terwijl ze er normaal maar een paar uur doorbrengen. Het is harder werken.