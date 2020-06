Kevin De Bruyne : “Je kan Liverpool alleen maar feliciteren” ODBS

26 juni 2020

06u17

Bron: Telenet PlaySports 2 Premier League Met een geweldige vrije trap bracht Kevin De Bruyne het vervroegde titelfeestje van Liverpool nog even in gevaar. Alleen om wat later toch onderuit te gaan met City op Stamford Bridge. “We tekenen nooit voor een tweede plaats, maar we hebben nog de FA Cup en de Champions League. (lacht) Als we die winnen, kunnen we nog altijd spreken van een briljant seizoen.”



Neen, ook KDB was geen top donderdagavond. Slaagde er nooit in Man City echt op sleeptouw te nemen. Het helse ritme post-corona, met drie wedstrijden in net een week tijd, deed ook De Bruyne naar adem happen. “Die snelle opeenvolging van matchen, dat voel je”, sprak De Bruyne. “Komt daarbij dat we ook nog niet honderd procent matchfit zijn, dat zag je ook weer vandaag. We speelden zeker niet slecht, maar maakten wel enkele grote fouten. Een beetje het verhaal van ons Premier League-seizoen. Op de verkeerde momenten in de fout gaan. Dat moet straks beter natuurlijk. Hier moeten we uit leren.”

Met amper één nederlaag en twee draws na 31 speeldagen is Liverpool de oververdiende kampioen, dat kon ook De Bruyne niet ontkennen. “Dat zij de beste zijn, is duidelijk. Zelfs als we het nog een pak beter hadden gedaan, was Liverpool nog kampioen gespeeld. Ze waren echt ongenaakbaar en Iedereen kan hen alleen maar feliciteren.”