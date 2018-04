Kevin De Bruyne geniet van de titel met City: "Nooit heb ik in een hechtere groep gespeeld als deze" Kristof Terreur

16 april 2018

08u34

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Het straalde van Kevin De Bruyne (26) af. De opluchting en de zekerheid. Manchester City had de kampioensbeker zaterdag met twee handen vast, zondag mochten ze vanop de sofa vieren. "Wij zijn de besten", zei De Bruyne. Daar is geen woord van gelogen.

Bij een demonstratie van de oppermacht van Manchester City in de Premier League, de laatste voor de titelviering, hoort een hoogstandje. Er hing een vleugje Zinédine Zidane aan die geniale pass. De verheerlijking op sociale media was zaterdagavond voor Kevin De Bruyne. Video's en GIF's van een buitengewoon staaltje vista en vernuft kregen eindeloos veel retweets en likes op sociaalnetwerksites. De bots en de liefhebbers eensgezind aan zijn voeten. Een van zijn verdedigers pompte een lange bal met veel overgave hoog de hemel in. Terwijl hij eronder spurtte, deed de Rode Duivel meerdere zaken tegelijk. Multitasking met een bal. Met de rug hield hij Eric Dier, krachtpatser van Tottenham, af. Als een balletdanser plaatste hij de voetjes op het juiste moment op de juiste plaats. De ogen gingen nooit van de vallende bal. Terwijl Dier hem probeerde te omknellen, streelde zijn wreef de bal. Met zulke elegantie. Met de perfecte topspin belandde zijn slice precies in de loop van de rennende Raheem Sterling. Een contender voor assist van het jaar mocht Sterling de wenkende kans niet de nek hebben omgewrongen.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN