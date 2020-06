Kevin De Bruyne geniet niet van voetballen in coronatijden: “De dag dat er weer fans in het stadion zitten wordt een hoogdag, ook voor mij” NVE / KTH

14u00 2 Premier League Ook topvoetballers zijn geen grote fans van voetbal achter gesloten deuren. “I really don’t enjoy it all”, bekende Kevin De Bruyne in een gesprek met Gary Lineker voor Football Focus op de BBC. “Ik geniet er echt niet van. Nu moeten we doorbijten, maar de dag dat er weer supporters in het stadion zitten, wordt het een feest. Ook voor mij.” Zondag, op zijn 29ste verjaardag, speelt hij FA Cup-voetbal op Newcastle. Een hoofddoel voor City.

De titelstrijd in Engeland was eigenlijk al voor donderdag gestreden, toen Liverpool voor het eerst in 30 jaar mocht vieren. De Premier League was sowieso al bijzaak voor hem. Kevin De Bruyne (28) focust op andere doelen: de Champions League met Man City, de FA Cup en enkele persoonlijke prijzen. Al wil hij dat niet met zoveel woorden hebben gezegd.

Met de League Cup heeft Manchester City al een eerste prijs op zak. Een troostprijs, maar De Bruyne heeft honger naar meer: “Ik denk dan ook dat we nog heel wat kansen hebben in die bekercompetities. Stel je voor dat we ze zouden winnen, dan zou het alsnog een ongelooflijk seizoen zijn. Er staat dus nog heel wat op het spel. Ik zeg altijd: in het voetbal kan je weinig prijzen pakken. Dus elke beker die je wint, is voor mij een bonus. Wij moeten zondag winnen tegen Newcaste, niet donderdag. Dat zat misschien een beetje in ons achterhoofd.”

Na twee landstitels op rij moest City in de Premier League de dominantie van Liverpool ondergaan. “In vergelijking met andere ploegen doen we het toch niet onaardig. We staan op de tweede plaats, wat betekent dat enkel Liverpool momenteel beter is. Hun voorsprong was zo groot, we wisten dat we hen na de lockdown niet meer zouden inhalen. Naast de titel grijpen is nooit leuk, maar ik denk dat we eerlijk moeten zijn en toegeven dat Liverpool beter was dit jaar. Ze speelden misschien minder mooi voetbal dan vorig seizoen, maar ze waren perfect. En wij weten uit ervaring dat je dat nodig hebt om kampioen te worden de Premier League. ”

De Bruyne scoorde donderdag op Chelsea met een adembenemende vrije trap. Zijn tiende van het seizoen. Daarnaast heeft hij ook zestien assists achter zijn naam - achttien volgens zijn eigen telling. De Duivel zit voor het eerst in zijn Premier League-carrière in dubbele cijfers voor goals en assists noteren.

Het assistsrecord van voormalig assistent-bondscoach Thierry Henry (20 stuks) ligt binnen handbereik. Dat is voor de Rode Duivel naar eigen zeggen geen prioriteit. Of dat wil hij iedereen toch doen geloven.

Zijn acties op sociale media spreken harder dan zijn woorden in interviews: “Ik stel mezelf nooit persoonlijke doelen op dat vlak. Het belangrijkste is dat het team wint, statistieken zullen we daarna wel bekijken.”

In de Bundesliga werd hij in 2015 verkozen tot Speler van het Jaar. In Engeland kwamen er nog geen individuele erkenningen. Telkens geklopt door anderen, telkens geblesseerd of over zijn beste vorm heen op het moment dat er gestemd moest worden.

“Twee jaar geleden eindigde ik op de tweede plaats, terwijl we kampioen werden met een voorsprong van twintig punten. Ik weet niet op basis van welke criteria mensen beslissen, maar ik denk dat ik dit jaar wel een kans maak.”

Zondag, op zijn verjaardag, speelt City op Newcastle voor de FA Cup. In een leeg stadion. De Bruyne: “Ik geniet echt niet van matchen achter gesloten deuren. Ik begrijp wat de redenen erachter zijn. Het is iets waar we door moeten. Ik kijk uit naar de dag dat er terug fans in het stadion zitten. Dat wordt een hoogdag voor de spelers, voor de fans. Voor dit seizoen weg ik tegen mezelf: get on with, wees professioneel zijn en probeer zo goed mogelijk te spelen.”

“Om onze gezondheid maak ik me geen zorgen”, besluit hij. “Wij zitten misschien wel in de veiligste omgeving, omdat we constant worden getest. De lockdown vond ik okay. Het is een periode die ik waarschijnlijk nooit meer zal beleven. Met de familie, met de kinderen. Ik heb nog nooit zoveel tijd voor hen gehad. Ik bekijk het positief. Al ben ik heel blij dat ik terug aan het werk ben.”

