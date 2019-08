Exclusief voor abonnees Kevin De Bruyne, de voorzettenverkoper: “Soms zie ik het. Soms weet ik het” Kristof Terreur in Engeland

19 augustus 2019

07u28

Bron: @HLNinEngeland 0 Premier League Cross merchant (m). Zelfstandig naamwoord ontleed uit het Engels. Letterlijk: groothandelaar in voorzetten. Vaak in een neerbuigende context gebruikt, maar in het geval van Kevin De Bruyne (28) is het een compliment: grossier van kwaliteitsvoorzetten in bulk. Zie zaterdag.

Een work in progress. Nu al 48 assists bij Manchester City, voordien ook eentje bij Chelsea. Assist 50 in de Premier League is in de maak. Had zaterdag al achter zijn naam kunnen staan als Bernardo Silva die gemeten pass, net voor rust, niet naast doel had geplaatst.

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis