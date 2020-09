Kevin De Bruyne: “De komst van Lionel Messi? I don’t care” KTH

12 september 2020

09u04

Bron: Daily Mail 0 Premier League Het is Kevin De Bruyne (29) ten voeten uit. Onbekommerd als het om voetbal gaat. Onbezorgd over zaken die hij zelf niet in de hand heeft. “De geruchten over Lionel Messi? I don’t care. Ik heb er geen seconde aan gedacht”, vertelt hij in een uitgebreid interview met de Daily Mail.

Dochter Suri maakt het goed. Mama Michèle ook. Manchester City komt dit weekend nog niet in actie, maar zijn uithangbord wordt door zijn club al wel ingezet voor PR-verplichtingen. De PFA Player of the Year heeft zijn eerste grote interview in Engeland gegeven. Dit keer aan de Daily Mail.

Het gaat over de honger van City, het plan B dat Guardiola niet heeft, over Phil Foden, over zijn voorzetten, maar ook over Lionel Messi. Zijn club was wel degelijk in de running voor de Argentijn, maar die raakte bij Barcelona niet onder zijn contract uit.

Geen seconde speelde het in mijn hoofd. Zijn komst had ons kunnen helpen. Ook mij. Kevin De Bruyne

“Als ik eerlijk mag zijn: ik heb er niet echt over nagedacht”, zegt hij. Op zijn De Bruynes. “Als het mogelijk was, dan zou hij wel gekomen zijn. Als je als club Messi kunt aantrekken, zal je daar altijd alles aan proberen doen. Ik kan het vanuit sportief oogpunt begrijpen. En zeker als club.”

“Vanuit businessstandpunt zou zo’n transfer enorm veel sponsors hebben aangetrokken. Zelfs als je hem veel had betaald, dan nog had je dat op een bepaalde manier teruggekregen. Dus ik kan het best begrijpen.”

Of hij er echt niet over wakker heeft gelegen, vraagt de interviewer een tweede keer. “I really don’t care. Geen seconde speelde het in mijn hoofd. Zijn komst had ons kunnen helpen. Ook mij. Hij is voor mij de beste speler aller tijden. Ik hou me nooit bezig met de spelers die naar City zouden kunnen komen. We hebben op dit moment een redelijk goeie ploeg. Het zou stom zijn al te denken: wat als die speler bij ons zou tekenen? In het het voetbal verandert alles snel. Sommige spelers komen uiteindelijk niet. By the way, ik had toen andere dingen aan mijn hoofd”, aldus De Bruyne, die geen woord repte over de zaak rond zijn ex-makelaar Patrick De Koster.

‘King Kev’ en Manchester City openen hun Premier League-campagne binnen 10 dagen tegen Wolves.

Lees ook:

Ongeziene vadermoord, zelfs in de jungle van het voetbal: Kevin De Bruyne diende zélf klacht in tegen vriend en makelaar Patrick De Koster (+)

Premier League trapt vandaag af, onze man in Engeland fileert topclubs én 12 Belgen: “De nieuwe generatie Duivels moet dit jaar opstaan” (+)

Hazard en Kompany nooit zo openhartig over De Bruyne in exclusieve docu: “Mijn eerste indruk: dat mannetje kan zagen” (+)