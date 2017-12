Kevin De Bruyne: de artiest die z'n handen vuil maakt Kristof Terreur

11u52 17 AFP Premier League Het nieuwe uithangbord van Manchester City heeft een bekend gezicht: dat van Kevin De Bruyne. Zijn nieuwe contract met een weeksalaris van meer dan 200.000 euro moet die status onderstrepen, maar binnen de club zien ze hun alleskunner als het voorbeeld voor de volgende generatie: een artiest die zijn handen vuil maakt.

Zeg dat Pep Guardiola het gezegd heeft. De trainer van Man City, een autoriteit in zijn vak, heeft een uitgesproken mening over De Bruyne. Het oordeel van Pep leest als volgt: "Kevin kan alles op het veld. En bovendien, ook mentaal, speelt hij nooit verstoppertje. Goeie spelers ontdek je in de moeilijke momenten. Op hoe ze reageren bij een achterstand, na bijvoorbeeld 75 minuten. Hoe ze met zulke situaties omgaan. Bij 4-0 is iedereen een topklassespeler. Maar 't belangrijkste zie je als het minder gaat. Ik denk dat Kevin een wereldklassespeler is. Omdat hij, zoals ik al eerder zei, absoluut alles kan."

Photo News

