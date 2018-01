Kevin De Bruyne bestbetaalde Belg ooit: gegarandeerd 300.000 euro per week over zes jaar (en met deze premies kan dat bedrag nog gevoelig oplopen) Kristof Terreur in Engeland

23 januari 2018

11u00

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League De handtekeningen staan er nu ook officieel. Kevin De Bruyne (26) heeft bij Manchester City loon naar werken gekregen: een contract dat hem tot 2023 inclusief tekengeld en portretrechten gegarandeerd 300.000 euro per week oplevert. De Rode Duivel komt daarmee niet eens bij de tien bestbetaalde spelers, maar dat weerhield hem niet met de glimlach bij te tekenen. Hij is g elukkig in het leven, gelukkig in het voetbal, gelukkig in Manchester. De Bruyne en zijn gezin hebben er rust gevonden. Hij is voorlopig de bestbetaalde Belg ooit. "Home is where I'll stay. Ik blijf waar ik thuis ben. Ik voel me goed hier."

Hieronder de details:

David Silva, Nicolas Otamendi, Fernandinho en nu ook De Bruyne. Bij Man City is het aankondigingstijd van de nieuwe contracten. De middenvelder had al voor de jaarwisseling een princiepsakkoord bereikt met de clubleiding, maar enkel de laatste details moesten nog worden geregeld. Bij City wisten ze dat het allemaal wel in orde zou komen. Er is nooit paniek geweest dat De Bruyne niet zou bijtekenen - zoals Chelsea nu met Eden Hazard en Thibaut Courtois voor heeft. De Bruyne is geen man van veel woorden, maar wel rechtuit. En in de gesprekken over een nieuw contract die voor de zomer werden opgestart, waren zijn intenties meteen duidelijk.

300.000 euro

De Bruyne ziet zichzelf momenteel niet snel vertrekken uit Manchester. Huisje, tuintje, boompje, kindje. Plus: ook professioneel kan hij zich geen betere omgeving dromen. Hij werkt onder de beste trainer in de wereld, Pep Guardiola. Hij is een sleutelpion in de meest attractief voetballende ploeg van Engeland. Eén die alle records aan het breken is in de Premier League en ook het potentieel heeft om straks Europa te domineren. De komende jaren zal hij per week gegarandeerd zo'n 300.000 euro bruto opstrijken, basisloon plus tekenpremie en compensatie voor de portretrechten. Een bedrag dat met premies voor Champions League-winst, Premier League-titel en andere collectieve en individuele trofeeën nog kan oplopen tot 400.000 euro per week, maar daar moeten veel voorwaarden voor worden vervuld. "Dit was een makkelijke beslissing", zei hij. "Ik speel bij een van de beste clubs in de wereld. Het project gaat de goeie richting uit. Ik ben erg content. Ik wil hier titels winnen."

Slokoppen

Zijn loon komt voorlopig nog niet in de buurt van de salarissen van slokoppen als Lionel Messi (volgens Football Leaks 1.300.000 euro bruto per week), Neymar (690.000 euro per week), Cristiano Ronaldo (550.000 euro) of Alexis Sánchez (550.000 euro per week). De Bruyne sluit wel aan bij het kransje van best verdienende spelers in de Engelse topklasse, onder wie ook Paul Pogba, Romelu Lukaku, Cesc Fabregas, Sergio Agüero en Eden Hazard. "In het voetbal kunnen sommige zaken erg snel beginnen rollen, maar ik ben gelukkig in Manchester en de mensen binnen de club weten dat ook", zegt De Bruyne. "Ik heb absoluut geen nood aan andere lucht op dit moment. Ik ben blij dat ik deel mag uitmaken van dit project en het voetbal dat we momenteel spelen. Het team gaat de juiste richting uit. En ook dat is belangrijk. Tweeënhalf jaar geleden heb ik de juiste beslissing genomen. Dit is wat ik wou en mijn familie ook."

Hevig baasje

Sinds zijn recordtransfer naar Man City, eind augustus 2015, zijn er alleen maar mooie zaken gebeurd: de geboorte van zoontje Mason in 2016, een sprookjeshuwelijk in 2017 en straks, als het blijft lopen zoals nu, zijn eerste landstitel in de Premier League en een trofee van Speler van het Jaar. Vooral op die kampioensschaal heeft hij zijn zinnen gezet.

"Ik voel me hier gewoon goed", zegt De Bruyne. "Wanneer je naar een nieuwe club verhuist, zijn er altijd wel zaken die je moet regelen. Een nieuw huis vinden en andere rompslomp. Michèle was op hetzelfde moment zwanger van Mason. Dus op het moment dat je moet presteren en hard trainen, heb je ook nog andere zaken aan je hoofd. Pas het laatste half jaar is het echt rustig geworden. Alles is nu tot in de puntjes geregeld en daarom loopt het zo goed. Ook de kleine slaapt nu na twintig maanden eindelijk door. (lachje) Dat helpt. Het is niet altijd makkelijk, maar ik neem mijn verantwoordelijkheid als vader. Hij is mijn zoon en ik doe het ook graag. Mason is een hevig baasje. Luidruchtig en houdt ervan om buiten te spelen. We moedigen dat ook aan. Liever een actief kind dan een dat altijd voor de televisie zit. Het is mooi om hem te zien bijleren en groeien. Hij begint me te herkennen als er een wedstrijd op tv is. En dan roept hij op 'daddy' - als hij op dat moment niet aan het spelen is tenminste."

Als hij zijn nieuwe contract uitdoet, voetbalt hij nog tot voorbij zijn dertigste verjaardag in Manchester. Pas na zijn actieve carrière zal hij zich in zijn villa in Heusden-Zolder vestigen.

