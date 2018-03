Kapitein Kompany kent de reden waarom Kevin De Bruyne zo goed presteert in Engeland Kristof Terreur

28 februari 2018

23u30

Bron: HLNinEngeland 13 Premier League Lang hoeft Vincent Kompany (31) niet na te denken. Als hem wordt gevraagd naar de reden waarom Kevin De Bruyne bij Manchester City zo goed presteert, wijst hij naar het klokwerk van Pep Guardiola. Het tactische systeem waar die bijna een jaar aan heeft gebouwd, met onze landgenoot als een van de belangrijkste radars. "Kevin profiteert geweldig van het systeem", zegt Kompany.

Top bij Manchester City, kampioenenmaker en samen met Mo Salah de voornaamste kandidaat voor de PFA Player of the Year, de hoogste individuele bekroning voor een profvoetballer in Engeland. Zo goed Kevin De Bruyne bij zijn ploeg draait, zo onopvallend presteert hij sinds het EK bij de Rode Duivels - zelden nog een uitschieter. Vincent Kompany, slimme voetballer, heeft er zijn verklaring voor. Hij noemt werken onder Pep Guardiola als een universiteitstudie: zijn trainer is zo intens en meedogenloos dat je elke dag wel iets bijleert. Alles draait om zijn tactiek, het klokwerk-Pep. Hij had een jaar nodig om de basisprincipes erin te krijgen bij zijn spelers, maar in de voorbereiding van vijf weken, met veel tactisch werk, zette hij zijn machine op de rails. En volgens de aanvoerder van City plukt De Bruyne (26) daar de grootste vruchten van. Systeemspeler - misschien een ideetje voor de bondscoach. "Ik denk dat Kevin geweldig profiteert van het systeem rondom hem, omdat hij zelfs niet moet kijken om de spelers te vinden", zegt Kompany. "Zolang hij ongeveer weet waar ze in zich in zijn brein bevinden, dan kan hij gewoon die ballen trappen en ze zullen ook de bestemmeling bereiken. Een geweldig voordeel voor gewone stervelingen als ons. Zo'n gestructureerd en georganiseerd systeem rondom hem, brengt het beste in hem naar boven. Daarnaast heeft hij ook op andere vlakken stappen gezet: hij neemt meer verantwoordelijkheid, groeit als leider. Hij zit ook op de perfecte plaats. En nogmaals; hij kan nog beter worden dan hij al is."

Kompany is niet de eerste Rode Duivel die naar automatismen en gewoontes wijst. In tegenstelling tot landen als Duitsland (gebouwd op Bayern) en Spanje (gebouwd op Barcelona en Real Madrid) hebben vele van onze Duivels zelden samen gespeeld in ploegverband of hebben ze een gelijkaardige opleiding genoten. Bovendien spelen ze bij clubs met allemaal een andere filosofie, met trainers die hen brainwashen met hun instructies. Op intuïtie wordt er tegenwoordig nog weinig gedaan. Alderweireld, Vertonghen en Dembélé spelen bij een ploeg die agressief presst en met veel energie voetbalt. De Bruyne en Kompany spelen in een systeem waar iedereen van mekaar weet waar de andere zal lopen. Hazard voetbalt bij deen ploeg die snel omschakelt, maar waar er wekelijks ook erg tactisch wordt getraind - Conte wil zelf bepalen naar waar de bal gaat. Dries Mertens werkt in Napoli onder Sarri dan weer op een heel andere manier. Het is niet simpel om al die topspelers in twee vingertippen samen te doen renderen na amper een weekje tactisch trainen, zoals vaak bij de Rode Duivels. Dries Mertens daar dit seizoen over in Sport/Voetbal Magazine: "Soms wil je iets uitproberen en dan blijkt plots een cruciale pion voor dat systeem onbeschikbaar, zoals Thomas Meunier onlangs. En zo zoek je constant naar de juiste formule. Terwijl er andere ploegen zijn die dan wel al de goede formule gevonden hebben. ( denkt na ) Weet je, ik denk dat het te maken heeft met het ontbreken van een echte voetbalschool in België. Waarom heeft Nederland zo goed gepresteerd op het vorige WK, ondanks hun mindere kwaliteit? Omdat al die jongens in een bepaalde filosofie zijn gevormd: 4-3-3, buitenspelers, met lef voetballen."

"Of neem Italië: elke voetballer hier is opgevoed met catenaccio. Goed gepositioneerd staan wordt er hier vanaf de jeugd ingepompt. Waar staat het Belgische voetbal echter voor? Ik zie het niet. Ik kwam uit de Anderlechtschool, de beste opleiding ooit, maar dan speelde je in de nationale selectie met jongens van een andere club en… Dat wrong toch altijd een beetje. Met enkel inzet haal je nooit een EK- of WK-finale. Je moet in de jeugd wel verschillende systemen meegeven. Tactiek maakt op het hoogste niveau het verschil. Ik weet, in België is het niet makkelijk omdat de beste talenten meestal vroeg worden weggehaald. Dus als je vraagt waarom we met onze nationale ploeg niet verder raken op een toernooi, dan heeft het volgens mij voor een stuk ook daarmee te maken. Als de ene geleerd heeft om in een bepaalde situatie naar voren te lopen en de andere naar achteren, dan ontstaan er te grote ruimtes op een veld en ben je op topniveau gezien. Daarom zeg ik: een toernooi winnen wordt héél moeilijk. Al hoop ik het van harte natuurlijk."