Kapitein Eden: Hazard draagt voor het eerst aanvoerdersband bij Chelsea (en bezorgt 'Blues' meteen zege in laatste oefenduel)

07 augustus 2018

23u30 1

Een teken voor wat komen zal? Voor het eerst droeg Eden Hazard de aanvoerdersband om de arm bij Chelsea. De Rode Duivel, die gisteren uit vakantie terugkeerde, mocht voorbij het uur opdraven in de oefenmatch tegen Olympique Lyon. Meteen klaar voor het grotere werk.

Officieel is hij nog geen kapitein bij The Blues, maar nieuwe trainer Maurizio Sarri speelde wel met het idee. Hij ligt in balans met Azpilicueta, Cahill en Fabregas. Nadat de club een droomtransfer naar Real Madrid blokkeerde, doet Chelsea er alles aan om Hazard te paaien - straks volgt ook een contractvoorstel. De dribbelaar was even diep ontgoocheld dat hij niet naar Real mocht, maar dat lijkt hij alweer achter zich te hebben gelaten. Hij lachte, hij dolde. Een mens die gelukkig in het leven staat.

How does it feel to be back, Eden?#CFCvLyon pic.twitter.com/NEb47R3sEj Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Bovendien zette Hazard ook nog eens de winnende penalty om nadat de partij om de International Champions Cup op 0-0 was geëindigd. De strafschoppenserie eindigde op 5-4 in het voordeel van de 'Blues'. Rob Green, aangetrokken als tweede keeper, stopte de vijfde penalty van de Fransen waarna Hazard als kapitein de Chelsea-zege meteen over de streep kon trekken.

Naast Hazard kwamen geen Belgen in actie bij Chelsea. Michy Batshuayi bleef op de bank, Charly Musonda behoorde niet tot de selectie. De ploeg van Sarri speelt zaterdag zijn eerste Premier League-match van het seizoen op het veld van Huddersfield.

Hazard wins the game for Chelsea. Welcome back.#CaptainHazard pic.twitter.com/2IulnG0L9q Mod(@ CFCMod) link