Kanker overwonnen én goal in match van het behoud, maar Gutiérrez houdt vooral bittere nasmaak over aan Newcastle

NVE

24 mei 2020

09u00 0 Premier League Een levensbelangrijk doelpunt scoren en daarmee je team in de Premier League houden is op zich al een prestatie. Om dat dan nog eens te doen enkele weken nadat je hersteld bent van kanker: onwaarschijnlijk. Het lukte Jonas Gutierrez vijf jaar geleden bij Newcastle United. Een sprookje, dat uiteindelijk toch geen happy ending kreeg.

24 mei 2015. De laatste speeldag van het seizoen in de Premier League en er stond nog één ding op het spel. Wie degradeert samen met Burnley en QPR? De kampioen was al bekend: Chelsea. Een doelpunt van Eden Hazard tegen Crystal Palace enkele speeldagen eerder was al voldoende voor de ‘Blues’. Hull City en Newcastle United mochten het uitvechten. Newcastle moest minstens even goed doen als Hull om op het hoogste niveau te blijven.

Teelbalkanker

Wat maakt deze wedstrijddag zo speciaal? Daarvoor kijken we naar de Newcastle-speler Jonas Gutiérrez. De middenvelder speelde al zeven jaar bij Newcastle en had net een vreselijke periode achter de rug. In 2013 kreeg hij te horen dat hij teelbalkanker had. In oktober van dat jaar liet hij zijn linkerteelbal verwijderen. Een terugkeer naar de Premier League leek heel ver weg, en zo dachten ze er bij Newcastle ook over. In november werd hem gezegd dat hij beter naar een andere club kon uitkijken.

Na een korte uitleenbeurt aan Norwich, waar bleek dat de kanker verergerd was, mocht Gutiérrez dan toch bij Newcastle blijven. Hij had een lange revalidatie voor de boeg. Pas in november 2014, na enkele maanden behandeling, mocht Gutiérrez het ziekenhuis verlaten. Hij had de strijd met de ziekte definitief gewonnen.

In maart mocht de Argentijn na een lange revalidatie zowaar een eerste keer opnieuw proeven van de Premier League, tegen Manchester United dan nog. Een prachtig verhaal en onder luid applaus van de Newcastle-aanhang mocht hij eindelijk het veld weer betreden. Daarbovenop kreeg hij ook de aanvoerdersband overhandigd.

Op de laatste speeldag ontving Newcastle thuis West Ham United, Hull City kreeg Manchester United over de vloer. Gutiérrez begon in de basis. Na 54 minuten knikte Moussa Sissoko de voorzet van de Argentijn binnen voor Newcastle, 1-0. In minuut 85 nam Gutiérrez - wie anders - zelf alle spanning weg door met een lage schuiver de 2-0 te scoren. Een waanzinnig moment voor heel Newcastle, maar toch vooral voor Gutiérrez.

Rechtzaak

Newcastle gered dus. Het zou na zeven jaar dienst de laatste wedstrijd zijn voor Gutiérrez bij Newcastle. De held en publiekslieveling van velen was nooit heel geliefd binnen de bestuurskamer. De Argentijn kreeg dan ook geen nieuw contract aangeboden, dat kreeg hij te horen via een kort telefoontje. Volgens hem was de reden daarvoor dat hij aan kanker had geleden. De club hield evenwel vol dat ‘voetbaltechnische’ zaken aan de basis lagen. De Argentijn houdt een bittere nasmaak over aan zijn tijd bij Newcastle: “De manier waarop ze mij behandelden, dat kan ik nooit vergeven.” Gutiérrez betaalde zijn behandeling uit eigen zak.

Gutiérrez spande zelfs een rechtzaak aan tegen de club. In de rechtzaal, waar Gutiérrez huilend voor de rechter stond, beweerde de Argentijn dat voormalig Newcastle-eigenaar Mike Ashley druk zette op de coach om hem aan de deur te zetten na zijn gewonnen strijd tegen kanker. De moeder van Gutiérrez vertelde voor de rechter dat zij dacht aan zelfmoord omdat Newcastle haar zoon ‘als een hond had behandeld’. De rechter gaf Gutiérrez gelijk. De Zuid-Amerikaan vertrok uiteindelijk naar het Spaanse Deportiva La Coruna.