Kane schenkt Tottenham drie broodnodige punten, Vertonghen mag invallen in de toegevoegde tijd Redactie

15 juli 2020

20u53 0 Newcastle United NEW NEW 1 einde 3 TOT TOT Tottenham Hotspur Premier League Tottenham en José Mourinho blijven in de running voor Europees voetbal. Op het veld van Newcastle was Harry Kane de grote man: de Engelse spits loodste z'n ploeg met twee doelpunten naar de overwinning. Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd, Jan Vertonghen mocht in de toegevoegde tijd invallen.

Slechts één Rode Duivel aan de aftrap in St James’ Park. Toby Alderweireld mocht starten na zijn winnende doelpunt in de stadsderby tegen Arsenal, Jan Vertonghen nam plaats op de bank. Vandaar zag hij hoe de bezoekers na iets minder dan een halfuur op voorsprong kwamen. Na een aanval over meerdere stationnetjes belandde de bal bij Heung-Min Son, die in de korte hoek binnen schoof: 0-1 was ook de ruststand.

Tien minuten na de pauze hingen de bordjes in evenwicht. Matt Ritchie vloerde Lloris met een overhoekse knal. Newcastle vierde, maar die vreugde was van korte duur. Enkele minuten later verstuurde Steven Bergwijn een perfecte voorzet richting Harry Kane. De Engelsman kopte z'n derde goal sinds de herstart van de Premier League tegen de touwen. In de absolute slotfase gaf de spits Newcastle de doodsteek met een tweede kopbaldoelpunt.

In de strijd om Europees voetbal doen de Spurs een gouden zaak. De manschappen van José Mourinho komen tot op één punt van Wolves, dat in extremis twee punten verloor op het veld van Burnley.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.