Kane helpt Tottenham met twee goals aan belangrijke zege tegen Leicester, Alderweireld speelt hele match

19 juli 2020

18u52 2 Tottenham Hotspur TOT TOT 3 einde 0 LEI LEI Leicester City Premier League Tottenham heeft Leicester City met dank aan een dodelijke Harry Kane met 3-0 opzijgezet in eigen huis. Dankzij de drie punten komen de Spurs op een voorlopige zesde plaats te staan, die toegang geeft tot de Europa League.

Heung-min Son brak na amper zes minuten de ban voor de thuisploeg, de Zuid-Koreaan kapte naar binnen en zag zijn schot via James Justin in doel verdwijnen. Kort voor de rust was het dan de beurt aan Kane. Eerste werkte hij een snelle tegenaanval knap af (37.) en niet veel later bracht hij de stand op 3-0 met een knappe pegem vanaf de rand van de zestien.

Leicester doet een slechte zaak met het oog op de vierde plaats en het laatste Champions League-ticket. Dankzij de nederlaag blijft het op gelijke hoogte staan met Manchester United, dat een wedstrijd minder heeft.

Toby Alderweireld stond de hele wedstrijd op het veld bij Tottenham, Jan Vertonghen kwam niet van de bank. Bij Leicester werd Youri Tielemans in de 70e minuut naar de kant gehaald voor Dennis Praet.



