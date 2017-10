Kane en co slaan Liverpool KO, Arsenal vergroot miserie Ronald Koeman Kristof Terreur op Wembley

17u42 0 Photo News Daar is Harry Kane weer. Al na vier minuten zette hij Mignolet voor schut voor de 1-0. Premier League Hoog vanuit de tribunes op Wembley zag een ongeïnteresseerde Diego Maradona dat het goed was. De beste spits van de Premier League speelt bij Tottenham. Harry Kane legde Liverpool over de knie met een assist en zijn 37ste en 38ste in het kalenderjaar 2017. Enkel Lionel Messi heeft er meer, 46. Simon Mignolet stak de Spurs en Kane een vuistje toe. Dejan Lovren meer dan dat.

Photo News Argentijnse connectie van de Spurs: Ossie Ardiles, ex-speler en manager, naast Diego Maradona.

Déjà-vu. Uit het Frans, zegt Van Dale, 'de indruk dat je iets al eens hebt meegemaakt'. Wel, op Wembley was het vanmiddag eerder Dejan-vu. Naar Dejan Lovren, de Kroatische verdediger van Liverpool. Twee keer was hij gezien in de eerste twaalf minuten. Bij de openingstreffer stond Lovren te pitten. Trippier schepte de bal in zijn rug en terwijl hij opkeek, dook Kane in zijn rug. Zoveel ruimte moet je de topschutter in de Premier League niet geven. Mignolet kwam wild uit zijn doel gestormd, Kane omzeilde hem met moeite, leek even te struikelen, maar bleef toch op de been. Met zijn linker legde hij de bal in het lege doel. Liverpool meteen wakker na vier minuten. Of dat was dan toch zonder Lovren gerekend. Hij verkeek zich helemaal op de uittrap van Lloris. Kane - opnieuw hij - snelde in zijn rug weg en bediende de snelle Son. 2-0 na twaalf minuten. Verzachtende omstandigheid voor Lovren: de verdediger speelt al een tijdje door een met een kleine, slepende blessure, maar daar kan hij niet alles op schuiven. Na een half uur haalde Jurgen Klopp hem naar de kant. De vernederende wissel.

AFP Kane en Son aan het feest.

Vanuit een posh zitje, naast Spursvoorzitter, keek genodigde Diego Maradona op het eerste zicht ongeïnteresseerd toe. Met de Spurssjaal om de nek - de Argentijnse connectie bij Tottenham, getraind door landgenoot Mauricio Pochettino. Liverpool spartelde nog even tegen. Kane verspeelde aan de middenstrook een bal en claimde een fout, ref Marriner liet begaan. Sneltrein Salah werd het straatje ingestuurd en liep er zowel Vertonghen als de kwiekere Aurier uit - 't is geen schande. Lloris twijfelde en de poging van de Egyptenaar rolde in de verste hoek. Weer een match? Nope. Mignolet voorkwam eerst nog met een voetreflex de 3-1 en Kane worstelde zich - letterlijk - bijna naar zijn tweede na opnieuw verdedigend geklungel. Op slag van rust legde Dele de topper, de 100ste match van Alderweireld in Spurs-shirt, in een beslissende plooi. Die nam een afvallende bal meteen op de slof en plaatste die in een tijd netjes in de benedenhoek. De veertiende tegengoal al van Liverpool in vijf wedstrijden. Geen ploeg in de Premier League die slechter doet.

AFP Dele Alli klopt Mignolet een derde keer. 3-1 bij de rust.

Veertien werd nog vijftien. Getekend Harry Kane. Simon Mignolet bokste half naast een voorzet. Firmino veegde de poging van Vertonghen nog voor de lijn weg, maar in de rebound haalde Kane genadeloos uit. Zijn achtste in de Premier League dit seizoen, de achtendertigste in clubverband in 2017. Er doet er maar een beter: Lionel Messi met 46. Ooit, in zijn eerste jaar bij Tottenham, kreeg Kane de stempel van eenseizoenswonder. Ondertussen presteert hij er al bijna vier op het allerhoogste niveau. Dat hebben ze ook bij Real Madrid gezien. Na lovende commentaren van Zinédine Zidane, gretig opgepikt door de Engelse tabloids, is de 'Kane naar Real'-carrousel alvast opgestart. Zou het?

Getty Images Kane jast zijn tweede van de namiddag voorbij Mignolet.

He¿s coming for me, he¿s coming for meeeeeee, @HKane he¿s coming for me! #260 #TOTLIV Alan Shearer(@ alanshearer) link

Met een verzuurde hamstring verliet de Engelse international in het slot het veld. Wembley ging op de banken staan: 'Harry Kane, he's one of our own. Harry Kane, hij is er een van ons'. De vraag is hoelang ze hem nog kunnen houden. Op zijn 24ste - hij is even oud als Romelu Lukaku - is hij de meest complete spits in de Premier League.



Oh ja, ook toch maar even googelen: de knappe redding van Lloris op Coutinho.

Getty Images Lloris redt geweldig op een schot van Coutinho.

AP

Everton - Arsenal 2-5

Op Goodison Park zitten ze met de handen in het haar. De Lukaku-miljoenen, en meer, uitgegeven aan een resem nieuwe spelers, maar na 9 speeldagen nog maar 2 zeges in de Premier League en ook een voorlopig rampzalige Europa League-campagne. Tegen Arsenal werd de miserie er voor de Koeman-broertjes nog wat groter op: 2-5. Van bij de start werden de Toffees onder de voet gelopen en het was een half mirakel dat Wayne Rooney opende. Na balverlies van Xhaka een knap schot van Rooney, die net in deze partij vijftien jaar geleden met een nog knapper doelpunt zijn grote intrede maakte. Everton groeide wat, maar incasseerde net voor de pauze een mokerslag. Pickford, de talentvolle goalie van de Toffees, loste een schot van Xhaka waarna Monreal in de rebound scoorde. Na de pauze liep Arsenal na de 1-2 van Özil over een hulpeloos Everton. De Duitser kopte een voorzet van Alexis binnen. Tot overmaat van ramp verloor Everton Gana Gueye met een tweede gele kaart, waarna Lacazette helemaal besliste op assist van Özil. In de slotminuut vielen er nog maar liefst drie goals. Ramsey en Alexis maakten er wel heel zware cijfers van, voor Everton verzachtte de ingevallen spits Niasse de pil. Ronald en zijn assistent Erwin Koeman nog wat meer onder vuur.

Zelfs de halve @Everton-selectie volstaat niet om @Alexis_Sanchez¿ af te stoppen! ¿¿¿¿ pic.twitter.com/S78kS4g7b8 Play Sports(@ playsports) link

Getty Images Alexis Sanchez scoort de vijfde goal voor Arsenal in Everton.

EPA