Kampioen Liverpool wint topper bij Chelsea (0-2), Christensen en vooral Kepa zullen slecht slapen KTH/YP

20 september 2020

19u22 0 Chelsea CHE CHE 0 einde 2 LIV LIV Liverpool Premier League Zijn vervanger staat klaar. Zijn blunder tegen Liverpool was waarschijnlijk die ene te veel: het einde van de duurste keeper ter wereld bij Chelsea, Kepa Arrizabalaga, wenkt. De kampioen won verdiend (0-2). Met zijn beste speler als uitblinker, Sadio Mané.

Het cruciale moment in de topper: de rode kaart voor Chelsea-verdediger Andreas Christensen, net voor rust, op aangeven van de VAR. Met een berenknuffel haalde de verdediger van Chelsea de doorgebroken Mané onderuit. De ref gaf eerst geel, maar de videoref greep in. Het verdict was rood. Exit Christensen.

Op de tribune applaudisseerden de bankzitters van Liverpool de beslissing toe. Jurgen Klopp wou er niet van weten. Hij draaide zich boos om: “Zijn jullie gek geworden? Zoiets doen we nooit meer, oke?” Een gebaar van fair-play. Divock Origi & co zullen hun lesje hebben geleerd.

Het passieve plan van Chelsea-trainer Frank Lampard kon de prullenmand in. Een autoritair Liverpool pushte de wannabe-titelbelager – zie de investering van meer dan 250 miljoen euro – na rust weg. Iedereen weer op zijn plaats. Mané kopte The Reds op voorsprong. Vier minuten later strafte hij klungelig uitvoetballen van doelman Kepa af. De zoveelste fout in een lange reeks.

Chelsea kondigt de komende week de komst van laatbloeier Edouard Mendy aan, keeper van Rennes. Hij moet het probleem tussen de palen oplossen. Kepa kan de druk niet aan. In 2018 kwam hij voor 80 miljoen euro over van Athletic de Bilbao. De duurste keeper ter wereld.

Na een degelijke start verloor hij de pedalen. De ongeziene discussie met coach Maurizio Sarri in de League Cupfinale toen hij niet van het veld wou voor een wissel. De breuk met zijn vriendin. De degradatie tot tweede keeper vorig seizoen. Door vertraging in de gesprekken met een vervanger kreeg Kepa deze jaargang een nieuwe kans van Lampard. Tevergeefs. Die goeie redding, op een afgeweken schot in blessuretijd, keerde de perceptie niet.

In het slot miste Jorginho nog een strafschop na een lichte fout van debutant Thiago op Werner. Zijn eerste misser in het Chelseashirt. Alisson, de op een na duurste doelman, triomfeerde.

Chelsea heeft nog veel werk. Het is wachten op Thiago Silva, Ben Chilwell, Christian Pulisic, Hakim Ziyech (allen geblesseerd) en de nieuwe keeper, maar het enthousiasme is wel getemperd door een volwassen kampioen. Op cruise control.

Wie doet hen wat? Over naar Manchester City, dat maandag zijn seizoen opent.



