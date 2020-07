Kampioen krijgt klop: Man City blaast Liverpool weg, De Bruyne schittert met goal en assist YP

02 juli 2020

23u08 20 Manchester City MCI MCI 4 einde 0 LIV LIV Liverpool Premier League Scoren en laten scoren. Dat is wat Kevin De Bruyne, aanvoerder bij Manchester City, vandaag nog maar eens deed in het prestigeduel tegen kampioen Liverpool. De Rode Duivel zit nu aan 11 goals en 17 assists. Raheem Sterling en Phil Foden deden de rest: 4-0!

Wie anders dan @DeBruyneKev zet @ManCity op voorsprong tegen de kampioen. 💪🇧🇪 pic.twitter.com/t2Bq3OLi8f Play Sports(@ playsports) link

Pas de tweede seizoensnederlaag voor Liverpool - eerder werd er met 3-0 verloren bij Watford – maar het werd dus opnieuw een stevige. Met de groeten van Kevin De Bruyne. ’t Was niet dat de kampioen zo slecht begon, maar met de kansen in de aanvangsfase werd te slordig omgesprongen – Salah trof de paal en Ederson toonde zich ook attent waar nodig. Dag en nacht verschil met de thuisploeg, die elke fout genadeloos afstrafte. Eerst schoot De Bruyne raak vanop de stip na een voorafgaande fout van Joe Gomez op Raheem Sterling. Nadien was het de voormalige Liverpudlian die balverlies van Wijnaldum afstrafte en nog voor de rust mocht De Bruyne Foden nummer drie voorschotelen nadat Robertson nogal ondoordacht uitstapte. Heerlijke tik van de aanvoerder.

Ook na de rust bleef de oude kampioen de wet dicteren tegen de nieuwe – die vooraf dus wel de aangekondigde erehaag had gekregen. Alisson stond bij momenten in een schiettent, maar hij zou zich uiteindelijk nog één keer moeten omdraaien. En ’t was niet toevallig Kevin De Bruyne die aan de basis lag van dat doelpunt. Een weergaloze opening tot bij Sterling was het, maar omdat het uiteindelijk Oxlade-Chamberlain was die de bal in eigen doel schoof, krijgt KDB de assist niet toegekend. Maar hij die nu op zijn naam krijgt of niet; een nieuwe masterclass van de Rode Duivel was het sowieso. Benieuwd of hij het voor de trofee van speler van het jaar in de Premier League zal moeten afleggen tegen Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson, die zich buiten zijn gele kaart in het slot zelden liet opmerken. De auditie was in elk geval geslaagd.

Uitgerekend de oude kampioen vormt een erehaag voor de kersverse kampioen van de @premierleague. 🤝🏆 pic.twitter.com/eYZ5jUag6r Play Sports(@ playsports) link



