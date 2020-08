Juridische strijd op komst? Lionel Messi laat Barça-bestuur weten dat hij wil vertrekken ABD/KTH

25 augustus 2020

19u26 270 La Liga Wordt dit dé transfersoap van de eeuw? Barcelona heeft bevestigd dat Lionel Messi (33) de club wil verlaten. Voorzitter Bartomeu heeft de Raad van Bestuur samengeroepen voor een spoedvergadering. Barça wil hun topspeler niet zomaar laten gaan, waardoor er een juridische strijd dreigt los te barsten.



Jawel, het lijkt écht te gaan gebeuren. Het huwelijk tussen ‘Leo’ Messi en Barcelona komt hoogstwaarschijnlijk ten einde. Messi heeft een ‘burofax’ - een fax met juridische waarde - verzonden naar Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu waarin hij laat verstaan te willen vertrekken. Messi zou geen medische testen meer afleggen komend weekend én niet meer trainen bij de Blaugrana. Ex-ploegmaat én Barça-icoon Carles Puyol stuurde al een tweet de wereld in: “Respect en bewondering, Leo. Je krijgt al mijn steun.”

Clausule

Lionel Messi, goed voor 731 matchen en 634 (!) goals voor Barça, heeft nog een contract van één jaar in Catalonië. Daarin zou een afkoopclausule van liefst 700 miljoen euro opgenomen zijn. Geen enkele club die dat bedrag kan betalen. Maar er is eveneens sprake van een clausule die Messi in staat zou stellen om zijn contract eenzijdig te beëindigen. In principe had hij tijd om die clausule te activeren tot eind juni. Maar Messi zou die deadline anders interpreteren, omdat het seizoen later afliep wegens de coronacrisis. Hoe dan ook heeft hij duidelijk gemaakt dat hij wil vertrekken. Barcelona daarentegen wil hem uiteraard niet zomaar kwijt. Zij zouden een fax teruggestuurd hebben met de boodschap dat ze verwachten dat Messi blijft en zijn contract uitdoet. Het dreigt een juridisch kluwen te worden.

Messi sprak vorige week al zijn grote twijfels uit over zijn toekomst tijdens een gesprek met kersvers coach Ronald Koeman. “De speler heeft zijn ongenoegen geuit over de situatie bij de club na de 2-8-nederlaag tegen Bayern. Hij heeft Koeman verteld dat zijn voorkeur op dit moment uitgaat naar een transfer”, meldde de Catalaanse radiozender RAC1 toen. Nu maakte Messi een officiële fax over aan het bestuur van Barcelona. Voorzitter Bartomeu heeft de Raad van Bestuur bijeengeroepen voor een spoedvergadering.

Volgens El Mundo Deportivo heeft Messi meerdere opties - of wat dacht u? Onder meer Manchester City, Inter Milan en een transfer naar de Amerikaanse Major League Soccer worden genoemd. Net als Newell’s Old Boys, de Argentijnse club waar hij tot zijn 13de speelde.

Alleen is de vraag: wie kan Messi betalen? Football Leaks bracht eerder naar buiten dat hij een basisloon van ruim 60 miljoen euro per jaar verdient. Komt daar nog bij: 10 miljoen euro aan portretrechten, 14,5 miljoen euro aan mogelijke bonussen én tekengeld van bijna 27 miljoen euro aan tekengeld per jaar.

This is Messi's wage package at Barcelona according to Football Leaks: 60.395.769 euro basic yearly wages (£988.000 a week), £9.100.000 per year on image rights, £13.000.000 a year on possible bonuses plus signing on & loyalty fee (£120.000.000 over 5 years).



