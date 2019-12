Exclusief voor abonnees Jürgen Klopp vraagt het zich af: waarom geeft de bondscoach Divock Origi geen kans?



Kristof Terreur in Engeland

18 december 2019

04u00 0 Buitenlands voetbal Champions League in 2019, Premier League in 2020, tussendoor ook het WK voor clubs? In het succesverhaal van Liverpool speelt Divock Origi zijn bijrol als impactinvaller perfect. Vraagt Klopp zich nu openlijk af: wanneer krijgt zijn geheim wapen dezelfde status bij de Duivels?

Veertien dagen geleden merkte Jürgen Klopp het schamper op. Op Anfield had Divock Origi net buur Everton in de vernieling gespeeld – twee goals en een staande ovatie. In de catacomben was Klopp ene ­Roberto Martínez gekruist, aan­wezig tijdens de derby als analist voor Amazon.

