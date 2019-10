Jürgen Klopp voor topper tegen Man Utd: “Ik kan Solskjaer geen advies geven, hij weet wat hij moet doen” DMM

18 oktober 2019

17u46

Bron: AP 0 Premier League Altijd een beladen duel: Manchester United-Liverpool. De twee grootheden uit het Engelse voetbal kijken elkaar zondag in de ogen. Al heeft de een wel vijftien punten meer dan de ander.

24 op 24. Twintig goals gescoord, amper zes tegen. Liverpool raast voorlopig door de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp gaat op hetzelfde elan van vorig seizoen door. Toen moest het zich met een recordaantal punten tevreden stellen met de tweede plaats. Nu ziet het er anders naar uit. Liverpool staat los aan kop met acht punten voorsprong op Manchester City.

Daartegenover is er de malaise bij United. De dertienvoudige winnaar van de Premier League staat op een troosteloze plaats in de middenmoot. Scoorde negen keer en kreeg er acht binnen. Bovendien leeft coach Ole Gunnar Solskjaer er met het zwaard van Damocles boven zijn hoofd.

Klopp: “Ole heeft geen advies nodig”

Leuk moment dan ook toen een Noorse journalist Jürgen Klopp vroeg of hij tips had voor Solskjaer. “Kom je helemaal van Noorwegen om mij dit te vragen?”, lachtte de Duitser. “Neen, hij heeft geen advies nodig van mij. Komaan, hij is alles samen 10 à 15 jaar bij de club. Ik weet niet precies hoelang hij er was als speler, maar hij kent er alles en heeft ervaring als manager opgedaan. Ik weet dat mensen soms denken dat je eerst bijvoorbeeld Real moet coach om daarna verder aan de slag te kunnen op dat niveau. Dat is volgens mij niet waar. Solskjaer weet wel wat hij moet doen.”

De Gea en Pogba mogelijk toch fit: “Het zijn spelletjes”

Verder leek het er ook lang naar uit te zien dat United het voor de partij tegen Liverpool zonder sterkhouders De Gea en Pogba zou moeten stellen. De twee sukkelen met blessures, maar zouden nu toch misschien fit raken. “Ik ben me honderd procent bewust van de sterkte van Manchester United. Ik verwacht hun sterkst mogelijke opstelling. Vier dagen geleden zei Solskjaer nog dat er geen kans was dat De Gea en Pogba zouden spelen, vandaag is het al misschien en morgen is het 100 procent. Martial zal ook wel terug zijn. Het zijn van die spelletjes, maar zo werkt het nu eenmaal. Ik heb er dus geen probleem mee.”