Jürgen Klopp relativeert titelrace in Engeland: “Elk mensenleven is belangrijker dan voetbal” MDRW

13 maart 2020

17u50

Bron: Belga 0 Premier League Misschien komt de klap van het stilvallen van vrijwel de gehele sportwereld het hardst aan bij Liverpool FC. De club staat op het punt om voor het eerst in 30 jaar kampioen van Engeland te worden. Coach Jürgen Klopp zegt echter: “Als deze maatregel er voor zorgt dat er één mens meer gezond blijft, ook al is het er maar één, dan nog is het de moeite meer dan waard.”

Liever zwijgt hij in deze situatie, om de ruimte te geven aan deskundigen over de wereldwijde crisis rond het nieuwe coronavirus. “Maar ik begrijp ook de teleurstelling bij onze fans die zo lang hebben gewacht op het succes dat nu zo dichtbij is. Toch heb ik altijd gezegd dat voetbal het belangrijkste van alle niet zo belangrijke dingen is. Op dit moment is voetbal helemaal niet belangrijk.”

“Natuurlijk willen we niet voetballen in een leeg stadion, natuurlijk willen we niet dat wedstrijden worden uitgesteld”, vervolgt Klopp. “Nu moeten we kiezen tussen het belang van voetbal en dat van de hele maatschappij. Kom op zeg, over die keuze hoeven we echt geen seconde na te denken.”

Wanneer de competitie wordt hervat, of die wordt hervat, Klopp wil er niets over kwijt. “Het enige wat ik wil zeggen is: luister naar de deskundigen en vertrouw op hen. In onze stad, regio, land en in de wereld zijn mensen bang en onzeker. Het enige wat we nu kunnen doen is elkaar steunen en de zwakkeren helpen. Dat vraag ik van jullie, mede namens de spelers.”

Liverpool heeft in de Premier League inmiddels 25 punten voorsprong op Manchester City, de nummer twee. In 2019 won de club onder trainer Klopp de Champions League en de Wereldbeker voor clubs.