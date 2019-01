Jürgen Klopp na zware tackle Kompany op Salah: “Had altijd rood moeten zijn” LPB

04 januari 2019

06u48

Bron: reuters/belga

Manchester City diende Liverpool de eerste nederlaag van het seizoen toe. Vincent Kompany leverde daarbij een glansprestatie. De kapitein van de Citizens stak Liverpool-spits Mo Salah in zijn achterzak, al pakte hij na een halfuur wel een gele kaart voor een zware tackle op de Egyptische sterspeler. En dat had volgens Liverpool-coach Jürgen Klopp altijd rood moeten zijn.

"Ik hou van Vincent Kompany, al toen hij bij Hamburg speelde, maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat hij voor zo'n overtreding niet uitgesloten wordt", aldus Klopp. "Hij is de laatste man en maakt de fout. Als hij Mo vol raakt, is die out voor de rest van het seizoen. Vorig seizoen kreeg Mané hier rood en daar maalde niemand om. Natuurlijk was het een rode kaart, maar Mané zag toen niet eens de speler. Kompany zág Salah, raakte hem en voor de rest laat ik het oordeel aan jullie.”

Kompany zelf was het wel eens met de beslissing van scheidsrechter Anthony Taylor. "Het was een geweldige tackle, toch? Ik had de bal. En ook een beetje de man, maar het was geen gemene fout. Ik wou hem zeker niet blesseren. Het was dat of hem alleen op doel af laten gaan.”