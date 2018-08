Jurgen Klopp met een prikje naar ongelukkige Mignolet: “Hij wordt redelijk goed betaald, by the way” Kristof Terreur in Engeland

31 augustus 2018

13u42

Bron: HLNinEngeland 0 Premier League Een steekje. Jurgen Klopp bevestigt dat Simon Mignolet (30) niet meer mag vertrekken. Hij prees zijn doelman, maar gaf hem tegelijk toch een prikje. “Je problemen uitschreeuwen heeft weinig zin. Hij is een topprof, een topkeeper en redelijk goed betaald ook.”

De vraag zou komen nadat Mignolet hier op deze website zijn onvrede over zijn invallerstatuut had uitgeschreeuwd. Liefst had de doelman de voorbije week nog andere oorden opgezocht, maar na het vertrek van Loris Karius was een transfer plots onbespreekbaar. “Simon vertrekt niet”, zei Klopp vanmiddag. “Als je het mij vraagt, heeft het ook weinig zin om je onvrede in de openbaarheid te gooien. Dat kan je beter intern uitpraten. Daar geloof ik oprecht in. Eerst begrijp je beslissingen vaak niet, maar dan kan je rechtstreeks met mij praten dan met een krant. Matt (de perschef, red) vertelde het mij. Maar het is okay voor mij. We zijn allemaal mensen en ik heb er geen problemen mee. Als hij echt tevreden zou zijn met zijn rol als nummer twee zou ik hem niet goed kennen. Hij is een topprof, een topkeeper en natuurlijk is hij niet tevreden. Maar er zijn ergere zaken in de wereld dan nummer twee bij Liverpool te zijn - En redelijk goed betaald ook, by the way.” Een steekje. Nochtans moedigde Klopp zijn bestuur in 2016 aan om Mignolets contract open te breken.

Mignolet, zeker tot januari back-up voor Alisson, zei vorige week in deze krant. “Die transfer van Karius verandert niks voor mij. Ik ben altijd duidelijk geweest: ik wil spelen. Nummer twee of nummer drie maakt mij weinig uit. Speelminuten zijn het belangrijkste. Er is mij niks verteld na het vertrek van Loris. Ik weet dus niet hoe het met mijn toekomst bij Liverpool zit.”

Mignolet had deze zomer meerdere opties om te vertrekken. Er liepen gesprekken met Napoli, Besiktas en Fenerbahce informeerden. Ook enkele Premier Leagueclubs polsten naar de voorwaarden, maar Liverpool wilde niet weten van een verhuur. Enkel van een verkoop voor meer dan 12 miljoen euro. Een bedrag waarmee de club een nochtans overbodige keeper wellicht de markt uit prees. Dat Karius wel op huurbasis mocht beschikken, stak. Mignolet: “Ik vind het bizar dat Karius wel uitgeleend wordt, terwijl ik ook opties had om uitgeleend te worden. Maar om een of andere reden was dat niet mogelijk. Een keeper die vorig jaar de voorkeur kreeg op mij mag dan wel op huurbasis vertrekken. Vreemd.” Mignolet heeft nog een contract tot 2021 op Anfield.