José Mourinho wil door met Toby Alderweireld Kristof Terreur

22 november 2019

21u46 0

José Mourinho, de nieuwe manager van Tottenham, heeft in gesprekken met voorzitter Daniel Levy over zijn elftal aangegeven dat hij graag door wil met Toby Alderweireld. Het contract van de Rode Duivel (30) loopt eind dit seizoen af. Vanaf januari kan hij in principe tekenen waar hij wil. De bal ligt nu in het kamp van het bestuur en Alderweireld. Die weigerde in januari 2018 een nieuwe deal te tekenen – in de hoop dat er een lucratiever voorstel van een andere club zou komen. Ook het contract van Jan Vertonghen loopt af, maar voor de nieuwe coach is een verlenging geen noodzaak.