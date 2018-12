José Mourinho spreekt voor het eerst sinds ontslag bij Manchester United YP

19 december 2018

16u44

Bron: Belga 0 Premier League José Mourinho heeft vandaag tegenover Sky Sports gereageerd op zijn ontslag bij Manchester United. De Portugees geloofde nog steeds zijn plek te hebben in het topvoetbal.

"Net zoals Manchester United een toekomst heeft zonder mij, heb ik die zonder hen", legde Mourinho uit aan zijn woonplaats in Londen. De Portugees verborg zijn hoofd onder een pet. "Ik wil mijn gevoelens niet met jullie delen. Het is nu eenmaal voorbij. Jullie kennen me goed genoeg, ik verander niet meer. Ik ben niet veranderd na mijn vertrek bij Chelsea, ik zal het nu ook niet doen."

‘Game over’

"Ik onthoud de mooie momenten en zal de interne keuken van de club niet gaan blootleggen", vervolgde Mourinho. “Bepaalde zaken zijn niet correct verlopen, maar het is niet aan mij om ze naar buiten te brengen. Ik ben in het verleden altijd kritisch geweest voor managers die hun club verlieten en vervolgens de vuile was gingen uithangen. Ik zeg 'game over’. Ik hoop dat de media deze reactie aanvaarden. Vooraleer ik zal terugkeren naar het voetbal, wil ik een normaal leven leiden. Ik wil ongestoord een wandeling kunnen maken en boodschappen gaan doen. Manchester United is het verleden.”

Gisteren nam Manchester United afscheid van de 55-jarige Mourinho. De club van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini staat pas op de zesde plaats in de Premier League. United verloor zondag de topper tegen Liverpool met 3-1 waardoor de achterstand op de koploper van de Premier League opliep tot liefst negentien punten. De Noorse oud-speler Ole Gunnar Solskjaer werd intussen aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Hij tekende een overeenkomst tot het einde van het seizoen.