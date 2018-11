Jose Mourinho laat spits uit vorm Romelu Lukaku in Manchester: “Hij is geblesseerd.” Kristof Terreur in Engeland

03 november 2018

12u08

Bron: HLNinEngeland 6 Premier League Geen Romelu Lukaku (25) dit weekend in de kern van Man United. De spits, worstelend met een vertrouwenscrisis en al negen matchen zonder goals, bleef achter in Manchester en krijgt rust. “Geblesseerd”, zegt Jose Mourinho.

Toen hij gisteren het lijstje van geblesseerden afliep, waaronder ook Marouane Fellaini, vernoemde Mourinho Romelu Lukaku niet. Tenzij er iets op de afsluitende training gebeurd was, wat ze bij Man United doorgaans niet melden, was het verrassend dat de Belgische topschutter aller tijden in Bournemouth niet van de bus stapte. Mourinho bracht snel opheldering: “Op de laatste training, na de persconferentie, voelde Rom iets. Een blessure die we de komende dagen zullen moeten bekijken.”

Paparazzi op de luchthaven in Manchester spotten Lukaku gisteren ook al niet bij de 21 spelers die afreisden naar Bournemouth.

Mourinho gisteren nog over Lukaku: “Hij staat nu negen matchen droog. Denk ik dat hij er de komende negen ook nul goals gaat scoren? Nee. Ik denk dat hij er een paar zal maken.” Maar niet tegen Bournemouth, nochtans een van de favoriete tegenstanders van Big Rom.

No Luk today. #mufc pic.twitter.com/LGCLYSc3hm Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link