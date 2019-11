José Mourinho is helemaal terug: "Of verloren Champions League-finale keerpunt was voor Tottenham? Geen idee, ik heb er nooit één verloren” Redactie

21 november 2019

15u40 4 Premier League José Mourinho is officieel voorgesteld als nieuwe coach van Tottenham. De excentrieke Portugees, die zichzelf “bescheiden” noemt, volgt de ontslagen Mauricio Pochettino op en wil nu eerst focussen op de korte termijn. “Snel resultaten halen is prioriteit.”

Onder grote belangstelling heeft José Mourinho vandaag zijn eerste persconferentie gegeven als manager van Tottenham, de club van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Op de vraag over hoe hun toekomst bij de Spurs er nu uitziet, bleef Mourinho op de vlakte. “Het is nog te vroeg om over individuen te praten. Ik heb nog geen tijd gehad voor meetings en moet iedereen nog leren kennen. Het belangrijkste is dat de spelers zich goed voelen, ook als ze in januari of eind dit jaar vertrekken. Ze moeten de juiste keuzes maken die hen gelukkig maken. Maar allereerst focus ik op de korte termijn. Zo snel mogelijk resultaten halen is prioriteit. Neen, ik ga de speelstijl van Tottenham niet drastisch veranderen. Ik zal details toevoegen. Ja, met de huidige spelersgroep ben ik alvast tevreden. Ik hoef geen andere spelers. Dit team is zeer goed. Ik ken veel jongens al uit het verleden en weet dat ze veel kwaliteiten hebben.”

“Analistenwerk? Trainer zijn is mijn leven”

Een journalist vroeg Mourinho of hij zijn analistenwerk niet zou missen nu hij weer trainer is. “Ik weet dat jullie mij graag terug op Sky willen zien, maar dit is mijn leven”, knipoogde hij. Er wacht hem alvast een moeilijke taak. Mourinho moet de Spurs, die pas veertiende staan in de Premier League, terug op de rails krijgen. “Tottenham is een grote club met veel potentieel. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste keuze was.”

“Pochettino? Die heeft goed werk geleverd”

‘The Special One’ wilde ook nog iets kwijt over zijn voorganger Mauricio Pochettino, die twee dagen geleden ontslagen werd. “Hij is een goeie trainer en heeft goed werk verricht - zoveel is duidelijk. Kijk, ‘Poch’ zal hier altijd welkom zijn. Dit blijft zijn thuis. Ik ben er zeker van dat hij snel een nieuwe club zal vinden.”

“Ik heb geleerd uit mijn fouten en ben ‘humble’. Bescheiden”

Ook over het verleden kreeg Mourinho een pak vragen. “Ik weet dat ik in mijn carrière fouten heb gemaakt. Je bent wie je bent, hé. Maar ik heb de voorbije elf maanden kunnen gebruiken om na te denken en me voor te bereiden op een nieuwe uitdaging.” Dat die nieuwe uitdaging net bij Tottenham ligt, is opvallend. Als Chelsea-coach liet hij ooit vallen “nooit manager van Tottenham” te willen zijn. “Dat was voor ik ontslagen werd. Dit is nu eenmaal modern voetbal”, grijnsde Mourinho.

“Laatst las ik een goede quote van Kobe Bryant”, ging hij verder. “’Men zegt dat ik een moeilijk persoon ben, maar dat ben ik alleen tegen de mensen die mijn principes niet delen.’ That’s me. Kijk, dit is een nieuwe kans voor mij en ik heb geleerd uit mijn fouten. I’m humble. Bescheiden.”

Bescheiden... Tot hij de vraag kreeg of de verloren Champions League-finale van Tottenham tegen Liverpool een keerpunt was voor de Spurs. “Geen idee. Ik heb er nooit één verloren.”

Mourinho is helemaal terug.