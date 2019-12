José Mourinho en zijn oneliners: nu citeert hij ook Nelson Mandela Kristof Terreur in Engeland

03 december 2019

14u13 0 Premier League De lijst met spraakmakende quotes is lang. Jose Mourinho is een meester van het woord, de baas in de persconferentiezaal zoals Pep Guardiola altijd zegt. Woensdag keert hij terug naar Man United, club waar hij een jaar geleden op straat werd gezet. Maar dat doet niet zonder citaat: “Mijn tijd bij United was een beetje zoals Mr. Mandela ooit zei: je verliest nooit - je wint of je leert. Bij United won ik en leerde ik bij.”

Moet zijn dat José Mourinho in die elf maanden zonder job de tijd heeft genomen om bij te lezen in de biografieën van bekende persoonlijkheden. Bij zijn voorstelling bij Tottenham citeerde hij Kobe Bryant, op zijn persconferentie voorafgaand aan de terugkeer naar Man United dus Nelson Mandela, anti-apartheidsstrijder, politicus en invloedrijk man in de geschiedenis van Zuid-Afrika. Een vredesstichter die in zijn nieuw aangemeten imago past.

Voor jullie lijkt het alsof ik gisteren bij United vertrokken ben, maar dat hoofdstuk is voor mij al een tijdje afgesloten. Het staat in mijn boek met ervaringen. Ik keer terug naar een plaats waar ik gelukkig ben geweest José Mourinho

“Ik ben erg gelukkig en kan dat niet verbergen”, zegt hij. “Voor jullie lijkt het alsof ik gisteren bij United vertrokken ben, maar dat hoofdstuk is voor mij al een tijdje afgesloten. Het staat in mijn boek met ervaringen. Ik keer terug naar een plaats waar ik gelukkig ben geweest. Ik had altijd een geweldige band met de supporters op Old Trafford. Toen ik er terugkeerde als analist ging de geweldige ontvangst recht naar mijn hart. Woensdag keer ik terug als trainer die United zal proberen kloppen. Dat is een ander perspectief. Hoe ik terugkijk op mijn periode bij United? Wel, mijn tijd bij United was een beetje zoals Mr. Mandela ooit zei: je verliest nooit - je wint of je leert. Bij United won ik en leerde ik bij.” Mourinho won er de Community Shield, de League Cup en de Europa League en eindigde er als tweede in de Premier League, achter het ongenaakbare Manchester City. In zijn derde seizoen ging het helemaal fout.

Mourinho sprak dinsdagmiddag ook even over Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, beiden einde contract, maar The Special One hoopt minstens een van de twee langer aan zich te binden. Bij voorkeur Alderweireld, de eerste prioriteit. Onze landgenoot weigerde twee jaar geleden een contractverlenging, maar heeft er nu een optie bij. Hij sluit een verlengd verblijf niet langer uit.

“Ik zou liegen als ik jullie nu zou zeggen dat ik er niet met Mister Levy (voorzitter, red) over hen heb gesproken. Eriksen, Vertonghen en Alderweireld zijn alle drie klaar om te spelen en hun contractsituatie achter zich te laten. Ze zijn topspelers met een Tottenhamhart. Ik vertrouw op hen.”

Op Old Trafford kan Mourinho nog een poot onder de stoel van zijn opvolger bij United uit zagen. Ole Gunnar Solskjaer pakte amper 18 punten uit 14 wedstrijden en komt stilaan onder vuur. Op directieniveau zeggen ze nog altijd vertrouwen te hebben in het project van de Noor, met veel jonge spelers, maar de achterban begint zich te roeren. Zo zegt Solskjaer: “Ik denk niet aan een ontslag.”